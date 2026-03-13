Ashley Roberts pokazala da seksipil ne blijedi: Legendarne Pussycat Dolls se vraćaju

Legendarne Pussycat Dolls ponovno su se okupile, a BBC studiji u Londonu svjedočili su njihovom blistavom povratku. Grupa je najavila da će se ponovno okupiti kao trio za novi singl i svjetsku turneju. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt objavile su novi hit “Club Song” i započet će niz live nastupa u lipnju. Ovo dolazi šest godina nakon što je prethodni planirani povratak propao zbog pandemije Covid i pravnog spora. Fanovi diljem svijeta ne mogu sakriti oduševljenje, a ova galerija donosi pregled najboljih izdanja i trenutaka Ashley Roberts.