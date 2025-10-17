Zaboravite Sydney Sweeney: Njezina trans kolegica iz 'Euphorije' postaje nova filmska ikona

Hunter Schafer (26) je američka glumica, model i aktivistica koja je svjetsku slavu stekla ulogom Jules Vaughn u seriji Euphoria. Rođena u New Jerseyju, a odrasla je u Sjevernoj Karolini. Njezin otac je svećenik, a obitelj ju je, kako je sama više puta izjavila za američke medije, podržavala tijekom njezine tranzicije.

Hunter je krenula s tranzicijom već sa 14 godina, tijekom srednje škole. U toj fazi je koristila hormonske blokatore, a kasnije i hormonsku terapiju – sve uz podršku terapeuta i obitelji. U to vrijeme istaknula se i kao aktivistica, osobito kada je 2016. godine sudjelovala u borbi protiv zakona koji je ograničavao prava trans osoba u javnim prostorima u Sjevernoj Karolini.

Prije nego što je postala glumica, Hunter je izgradila uspješnu karijeru u modelingu. Radila je s velikim modnim kućama poput Dior, Prada, Miu Miu, Marc Jacobs i Versace te se pojavljivala na naslovnicama prestižnih modnih magazina poput Voguea, i-D i Elle.