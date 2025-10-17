Deset najplaćenijih nogometaša godine: Jednog velikog imena nema, dva mlada se probila

Forbes je objavio listu najbogatijih nogometaša za 2025. godinu.

Procjenjuje se da će deset najplaćenijih nogometaša na svijetu zajedno zaraditi oko 945 milijuna dolara tijekom sezone 2025./2026., a granica za uvrštavanje na listu raste na ukupno 43 milijuna dolara, koliko ih je zaradio tinejdžerski igrač Barcelone Lamine Yamal, u odnosu na 39 milijuna dolara koje je Kevin De Bruyne zaradio u Manchester Cityju prošle sezone.

Lamine Yamal tako se probio u top 10 sa samo 18 godina.

Međutim, prvih deset je kolektivno palo za gotovo 4% u odnosu na sezonu 2024.-2025. - velikim dijelom zato što je Neymar, treći na prošlogodišnjoj listi i jedan od najplaćenijih nogometaša svih vremena, potpuno ispao s ljestvice.

Metodologija Forbesa

Forbesova ljestvica najplaćenijih nogometaša na svijetu odražava procjene zarade na terenu za sezonu 2025.-26., uključujući osnovne plaće, bonuse i, u nekim slučajevima, ugovore o pravima na sliku temeljene na klubu. (Za Lionela Messija, koji igra prema kalendarskom rasporedu MLS-a, brojka zarade na terenu odražava njegovu naknadu za 2025. godinu.)

Procjene zarade izvan terena odražavaju godišnji prihod od sponzorstava, licenciranja, nastupa i memorabilija, kao i povrat novca od bilo kojeg poslovanja u kojem sportaš ima značajan udio. U slučaju određenih igrača, poput Messija i Cristiana Ronalda, vjeruje se da sponzori kluba ili lige subvencioniraju njihove ugovore o igranju, a ta vrijednost se uzima u obzir u procjenama zarade na terenu.

Svi iznosi preračunati su u američke dolare prema trenutnom tečaju. Forbes ne uključuje prihode od ulaganja poput kamata ili dividendi, ali uzima u obzir isplate od udjela u kapitalu koje su sportaši prodali. Forbes ne odbija poreze ili provizije agenata. Provizije od transfera su isključene.

