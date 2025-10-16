Od odijela do haljina: Ovo su najupečatljivija modna izdanja Kolinde Grabar-Kitarović

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) već godinama privlači pažnju svojim modnim odabirima, a njezin izričaj često spaja klasičnu eleganciju s modernim detaljima.

Bilo da se pojavljuje na službenim događanjima, svjetskim summitima ili neformalnim prigodama, Kolinda uvijek ostavlja dojam žene s jasnim stilskim potpisom.

Od odijela žarkih boja, ženstvenih krojeva i decentnih bluza pa sve do upečatljivih detalja poput salonki s uzorkom leoparda - njezina garderoba svjedoči o samopouzdanju, dosljednosti i razumijevanju kako kroz modu poslati poruku.

Pogledajte kako se njezin stil razvijao kroz godine.