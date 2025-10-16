SVJETSKI DAN HRANE /

Kada vidite ova jela dići će vam se želudac: Nevjerojatno, ali specijaliteti su diljem svijeta

Kada vidite ova jela dići će vam se želudac: Nevjerojatno, ali specijaliteti su diljem svijeta
Foto: Shutterstock
Na današnji Svjetski dan hrane, koji slavi nevjerojatnu raznolikost namirnica našeg planeta, putovanja nas upoznaju s novim kulturama, običajima i, naravno, hranom. Dok se jedni drže poznatih okusa, drugi hrabro istražuju lokalne specijalitete. Upravo zato odlučili smo istražiti ona jela koja pomiču granice onoga što smatramo jestivim. Od fermentiranih morskih pasa do živih crva u siru, predstavljamo vam najbizarnije delicije koje se s ponosom poslužuju diljem svijeta.
1 /15
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.10.2025.
10:33
Lorena Motik
Shutterstock
HranaBizarnoSvjetski DanSpecijaliteti
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVJETSKI DAN HRANE /
Kada vidite ova jela dići će vam se želudac: Nevjerojatno, ali specijaliteti su diljem svijeta