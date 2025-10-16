Kada vidite ova jela dići će vam se želudac: Nevjerojatno, ali specijaliteti su diljem svijeta
Na današnji Svjetski dan hrane, koji slavi nevjerojatnu raznolikost namirnica našeg planeta, putovanja nas upoznaju s novim kulturama, običajima i, naravno, hranom. Dok se jedni drže poznatih okusa, drugi hrabro istražuju lokalne specijalitete. Upravo zato odlučili smo istražiti ona jela koja pomiču granice onoga što smatramo jestivim. Od fermentiranih morskih pasa do živih crva u siru, predstavljamo vam najbizarnije delicije koje se s ponosom poslužuju diljem svijeta.