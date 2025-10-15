Iznenadit će vas kako izgleda Richard Gere: Posebno je zainteresirao držanjem

Holivudski glumac Richard Gere koji je godinama bio jedan od najpoželjnijih i najkarizmatičnijih glumaca na velikom platnu, često privlači pažnju javnosti i medija. Iako se posljednjih godina povukao iz žiže reflektora i rijetko se pojavljuje u javnosti, svaki njegov izlazak izazove zanimanje fanova i paparazza.

Nedavno je Gere viđen u New Yorku, gdje je u društvu prijatelja otišao na večeru. No, ono što je posebno zaintrigiralo prolaznike bilo je njegovo ležerno i skromno izdanje — Richard je na ulici držao vješalicu iz kemijske čistionice. Mnogi su se iznenadili njegovim opuštenim izgledom, daleko od glamura i raskoši s kojima su ga do sada navikli viđati.