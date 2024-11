10 najneobičnijih poslovnih ideja koje su ovim ljudima donijele ozbiljno bogatstvo

6. Riba koja pjeva: Prije otprilike 25 godina trgovci su rasprodavali novitet koji je prikazivao ribu postavljenu na drvenu ploču, a koja je pjevala "Take Me to the River" i "Don't Worry, Be Happy" dok je pomicala glavu prema slušatelju. Potpredsjednik razvoja proizvoda u Gemmy Industries, Joe Pellettieri, poznat je kao izumitelj ovog neobičnog predmeta.