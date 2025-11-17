Samo ne po glavi, druže crveni! Pogledajte što je Crnogorac napravio Vatrenom kojeg upravo kritiziraju

Crna Gora i Hrvatska u Podgorici igraju posljednju utakmicu kvalifikacija za SP 2026, a na terenu se vodi žestoka bitka. U trenutku pisanja ovog teksta, Crna Gora vodi 2-1. Prilikom jednog slobodnog udarca Hrvatske, igrač Crne Gore Stefan Lončar žestoko je rukama obrglio reprezentativca Hrvatske, napadača Franju Ivanovića.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nije jasno je li ga pritom ili prije toga udario u lice, ali Vatreni se primio za desni obraz. Žestoki su dueli nogometaša Crne Gore i Hrvatske, ali to je nogomet. Crnogorci su nabrijani i žele skinuti skalp nogometno moćnoj i velikoj Hrvatskoj.

Franjo Ivanović je Vatreni kojeg korisnici društvenih mreža na HNS-ovom Facebook profilu upravo kritiziraju za nastup u prvih 45 minuta. Više o tome čitajte - OVDJE.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Pogledajte kako to izgleda u Podgorici na utakmici Crna Gora - Hrvatska.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Crne Gore zatvara uspješne kvalifikacije