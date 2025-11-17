FREEMAIL
RACHEL MCADAMS /

Ona je teen ikona, zločesta djevojka i lice megapopularne ljubavne drame

Ona je teen ikona, zločesta djevojka i lice megapopularne ljubavne drame
Foto: Paramount Collection/everett/profimedia
Kanadska glumica rođena 1978. godine proboj u Hollywood ostvarila je početkom 2000-ih, a već u prvim znatnijim ulogama pokazala je koliko je svestrana.
Kanadska glumica Rachel McAdams rođena 1978. godine proboj u Hollywood ostvarila je početkom 2000-ih, a već u prvim znatnijim ulogama pokazala je koliko je svestrana. Svijet ju je prvi put snažno zapamtio kao nemilosrdnu kraljicu srednje škole Reginu George u kultnoj teen komediji Mean Girls, a ubrzo nakon toga dokazala je da može puno više od „zločeste plavuše“.

Slijedile su komedije Wedding Crashers i romantične drame u kojima je postala gotovo zaštitno lice žanra – od filmova The Vow i About Time do suradnje s Woodyjem Allenom u Midnight in Paris. Paralelno je gradila ozbiljniji, dramski profil u naslovima poput trilera Red Eye i akcijsko-avanturističkog Sherlocka Holmesa, gdje je utjelovila zagonetnu Irene Adler. Kritičari je najviše ističu ulogu u filmu Spotlight, u kojem glumi novinarku Sachu Pfeiffer. Ipak, koliko god joj se filmografija širila i mijenjala, jedna uloga i dalje ostaje posebno izdvojena – ona Allie Hamilton u romantičnoj drami The Notebook.

17.11.2025.
16:43
Matea Bahovec
Paramount Collection/everett/profimedia
Rachel McadamsMean GirlsGlumicaFilmoviThe Notebook
