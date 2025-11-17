Današnji potez Milanovića su mnogi jedva čekali: 'Nismo se dijelili, bili smo braća'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović dodijelio je u ponedjeljak na Pantovčaku počasne generalske činove i odlikovanja hrvatskim braniteljima za doprinos u Domovinskom ratu.

"Vrijeme prolazi, rat je davno završio, međutim, ovakvim činovima ne ispravljamo nepravde nego naprosto dovodimo stvari u harmoničan, zdrav poredak. Čestitam svima promaknutima! To su počasni generalski činovi kojih po prirodi stvari ima malo i bit će ih sve manje jer naprosto vrijeme protječe", rekao je Milanović na svečanosti.

Zahvalio je hrvatskim braniteljima na svemu što su dali za Hrvatsku. "Hrvatsku ste prvo obranili. To je naš teritorij, naše granice koje su postojale i prije 1991. godine i koje je međunarodna zajednica priznala kao takve. A onda ste Hrvatsku, jednako teško, oslobodili. Oslobodili ste i Bosnu i Hercegovinu. Vi ste to napravili u bratstvu po oružju s Amerikancima i nekim drugim državama, pa i bošnjačkim snagama, Armijom BiH. To je omogućilo da se sklopi mir, da se nametne mir snagom oružja i da se postigne sporazum koji na neki način u Bosni i Hercegovini funkcionira danas", rekao je predsjednik Milanović uoči uručenja počasnih činova i odlikovanja hrvatskim braniteljima.

Tko je sve dobio odlikovanja

Milanović, za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu, dodijelio je počasne činove brigadnog generala umirovljenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Počasne činove brigadnog generala primili su Vjeran Rožić, Miodrag Demo, Tihomir Budanko, Milan Perković, Mario Bradara, Ivo Filipović, Petar Zelenika, Jadran Topić i Ilija Vrljić.

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru, odlikovani su Ivan Piskač i Ivica Urbanc, a Redom Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru odlikovan je Kornelije Brkić.

Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikovani su Robert Štefančić, Miroslav Papić – posmrtno, Ivan Šoštarić, Boris Lisac, Herman Sušnik i Ivan Lerga – posmrtno.

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru, odlikovani su Željko Sokol, Stjepan Oreški, Miljenko Kauzlarić, Emiljko Štimac, Mladen Mauhar, Nebojša Mance- posmrtno, Duško Hobar, Walter Cvjetan, Atilio Katalinić, Milorad Drača, Zdravko Nemet, Zoran Tamarut – posmrtno i Branislav Isakov.

Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su Milivoj Diklić, Dinko Žilić, Nenad Toplak, Damir Lisac, Željko Zbašnik, Darko Kolenc, Marijan Mohorić – posmrtno, Zoran Štimac, Ivan Troha, Stevo Kabić, Branko Novak, Ivica Jakšić, Nenad Hodap i Mario Bradara.

'Nismo se dijelili, bili smo braća'

U ime promaknutih i odlikovanih obratio se počasni brigadni general Tihomir Budanko koji je zahvalivši predsjedniku Milanoviću na dodijeljenim priznanjima rekao da ona nisu samo odraz njihove vojne prošlosti 'nego i podsjetnik na vrijeme kada smo vođeni ljubavlju prema domovini branili ono što je bilo najvrjednije - život, slobodu i dostojanstvo hrvatskog čovjeka'.

"Domovinski rat bio je vrijeme kada su obični ljudi postojali vojnici, branitelji svoga doma i svoje države. Nismo se dijelili, bili smo braća bez obzira na sve razlike, bili smo ujedinjeni u jednome - borbi za slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku", poručio je počasni brigadni general Budanko zaključivši da danas, trideset godina kasnije, ovo priznanje branitelji doživljavaju kao potvrdu da žrtva, rad i vjernost domovini nikada ne prestaju biti cijenjeni.

Osim članova obitelji, suboraca i prijatelja promaknutih i odlikovanih te predstavnika lokalnih vlasti, na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid i savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja i izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja general Ivan Pokaz.

