Nekoć su bili ružni pačići, no s vremenom su se toliko proljepšali da su danas neprepoznatljivi
Transformacije ljudi zaista su fascinantne. Što godine prolaze, to se i oni mijenjaju. No, neki za tu promjenu moraju i ozbiljno zasukati rukave: smršavjeti, promijeniti stil, frizuru ili uporno raditi na tijelu u teretani.
Takve priče sve su češće na društvenim mrežama. Na Redditovom kanalu r/uglyduckling ljudi gotovo svakodnevno dijele svoje "prije i poslije" fotografije, a mnoge od njih potpuno ostavljaju bez teksta.
Zato smo izdvojili 15 osoba koje su od “ružnog pačeta” postale prava mala čuda transformacije.