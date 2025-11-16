FREEMAIL
LJUBAV U ZRAKU /

Romantika na osječkoj promenadi: S ovih slatkih golupčića nitko nije skidao pogled

Romantika na osječkoj promenadi: S ovih slatkih golupčića nitko nije skidao pogled
Foto: Ivica Benić
Kasnu jesen u Osijeku brojni su iskoristili za opuštenju šetnju gradom. Na ulicama su prevladavali opušteni, casual stajlinzi – čizme, jakne i topli outfiti idealni za ovo doba godine. Neke dame, ali i muškarci su se, pak, odlučili za sportske kombinacije i rekreaciju, osobito za vožnju biciklom, koja je u ovakvim danima pravi užitak. Kakva je atmosfera prevladavala ovog vikenda na osječkim ulicama, zabilježio je portal SiB!

16.11.2025.
18:32
Hot.hr
Ivica Benić
