Romantika na osječkoj promenadi: S ovih slatkih golupčića nitko nije skidao pogled

Kasnu jesen u Osijeku brojni su iskoristili za opuštenju šetnju gradom. Na ulicama su prevladavali opušteni, casual stajlinzi – čizme, jakne i topli outfiti idealni za ovo doba godine. Neke dame, ali i muškarci su se, pak, odlučili za sportske kombinacije i rekreaciju, osobito za vožnju biciklom, koja je u ovakvim danima pravi užitak. Kakva je atmosfera prevladavala ovog vikenda na osječkim ulicama, zabilježio je portal SiB!