Nema tko se nije okrenuo za ovim ljepoticama u Frankfurtu: Ostavile su sve bez daha

U Frankfurtu je održano 14. izdanje Hrvatske noći, jednog od najvećih okupljanja hrvatske glazbe i publike u Njemačkoj. U Suwag Energie Areni okupila se tisuće Hrvata koji su svjedočili prekrasnim kadrovima. Atmosfera je bila užarena, dvorana prepuna, a nastupi najvećih domaćih zvijezda dodatno su raspalili publiku. No, ovoga puta pažnju nisu privukli samo glazbenici već i ljepotice iz publike koje su postale pravi hit večeri. Tko se sve pojavio pogledajte u našoj galeriji.