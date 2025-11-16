FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVIĐENI PRIZORI /

Nema tko se nije okrenuo za ovim ljepoticama u Frankfurtu: Ostavile su sve bez daha

Nema tko se nije okrenuo za ovim ljepoticama u Frankfurtu: Ostavile su sve bez daha
Foto: Matija Habljak/pixsell
1 /27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Frankfurtu je održano 14. izdanje Hrvatske noći, jednog od najvećih okupljanja hrvatske glazbe i publike u Njemačkoj. U Suwag Energie Areni okupila se tisuće Hrvata koji su svjedočili prekrasnim kadrovima. Atmosfera je bila užarena, dvorana prepuna, a nastupi najvećih domaćih zvijezda dodatno su raspalili publiku. No, ovoga puta pažnju nisu privukli samo glazbenici već i ljepotice iz publike koje su postale pravi hit večeri. Tko se sve pojavio pogledajte u našoj galeriji. 

16.11.2025.
8:42
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
FrankfurtHrvatska NoćKoncert
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVIĐENI PRIZORI /
Nema tko se nije okrenuo za ovim ljepoticama u Frankfurtu: Ostavile su sve bez daha