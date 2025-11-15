Je li ovo preskupo? Orasi 15 eura, jabuke tri, pogledajte cijene na hrvatskoj tržnici

Na šibenskoj tržnici nema čega nema. Današnja ponuda voća i povrća vrlo je raznolika, a takve su i cijene.

Najjeftinija je cvjetača, može se kupit za jedna euro. Pola eura više košta kilogram krumpira, mandarina, luk. Cijena jabuka i limuna kreće se oko tri eura, a najskuplji proizvodi su med i domaći orah. Teglica domaćeg meda košta 11 eura, a kilogram oraha 15 eura.

Navale kupaca baš i nije bilo, pa ostaje samo pitanje je li to zbog visokih cijena ili su kupnju već obavili.