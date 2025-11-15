FREEMAIL
'NAPAD NA HRVATSKU' /

Pogledajte kako je bilo na prosvjedu desničara ispred Srpskog narodnog vijeća

Pogledajte kako je bilo na prosvjedu desničara ispred Srpskog narodnog vijeća
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /17
Autohtona-Hrvatska stranka prava (A-HSP) na čelu s Draženom Kelemincem održala je danas prosvjed ispred prostorija Srpskoga narodnog vijeća u zagrebačkoj Gajevoj ulici.

Stranka je prosvjed najavila kao odgovor na, kako kažu, "napad na Hrvatsku preko kulture”, a kao glavni povod navode otvorenje izložbe "Legat” Dejana Medakovića, koju je u Zagrebu otvorio saborski zastupnik Milorad Pupovac.

Oko 25 osoba okupilo se na prosvjedu ispred SNV-a. Kako izvještava reporterka RTL-a Katarina Brečić, tri puta je više novinara i policije nego prosvjednika.

Skup je započeo "Bojnom Čavoglave" koju je na glazbenu podlogu u mikrofon izvodio Keleminec. Potom je uslijedila Hrvatska himna. U govoru pred SNV-om Keleminec je poručio da je A-HSP prijavila politički koncert ispred Tomaševićeva stana 28.12. od 11 do 13 sati.

15.11.2025.
11:55
danas.hr
Marko Lukunic/pixsell
Srpsko Narodno VijećeHrvatska Stranka PravaZagrebProsvjed
