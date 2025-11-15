Thompsonova 'Bojna Čavoglave' trešti pred SNV-om: Keleminec i pristaše stigli sa zvučnikom

Autohtona-Hrvatska stranka prava (A-HSP) na čelu s Draženom Kelemincem pozvala je na društvenim mrežama građane da se danas, 15. studenoga, pridruže prosvjedu ispred prostorija Srpskoga narodnog vijeća u zagrebačkoj Gajevoj ulici.

Foto: Net.hr

Stranka je prosvjed najavila kao odgovor na, kako kažu, "napad na Hrvatsku preko kulture”, a kao glavni povod navode otvorenje izložbe "Legat” Dejana Medakovića, koju je u Zagrebu otvorio saborski zastupnik Milorad Pupovac.

Foto: Net.hr

Keleminec i par pristaša već su stigli sa zvučnikom pred SNV. Gajevu osigurava policija, a oni puštaju uspješnice Marka Perkovića Thompsona poput "Bojne Čavoglave" i "Moj Ivane".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Ponesite hrvatske zastave'

A-HSP je upozorio da je Medaković bio „koautor i potpisnik Memoranduma SANU-a iz 1986. te predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti”, institucije koju stranka optužuje za poticanje agresije na Hrvatsku tijekom devedesetih.

Spomenuli su i program srpske kulture u Splitu koji organizira Milan Borković, brat Ilije Borkovića, za kojega tvrde da je 1991. otišao u četnike i najavio povratak „na bijelom konju”. Izbor studenoga, mjeseca obilježenog obljetnicama Vukovara i Škabrnje, vide kao „namjeran provokativni potez”.

„Zaustavimo srpski kulturni genocid nad Hrvatima!”, poručio je A-HSP te pozvao "domoljube” da u 11 sati dođu pred SNV i ponesu hrvatske zastave.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražni zatvor za osumnjičene za napad u Split: Je li među njima bilo hrvatskih branitelja?