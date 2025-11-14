Pogledajte kako je Rujevica eksplodirala: Hrvatska izborila Svjetsko prvenstvo uz spektakularnu proslavu

Hrvatska nogometna reprezentacija službeno je izborila svoj sedmi nastup na Svjetskom prvenstvu, a Rujevica je još jednom postala poprište velike proslave, baš kao i 2019. kada se slavila pobjeda nad Slovačkom. Ovoga puta, Vatreni su pred ispunjenim tribinama svladali Farske otoke 3:1 i time potvrdili prvo mjesto u skupini.

U susretu koji je počeo hladnim tušem, gosti s Farskih otoka poveli su u 16. minuti nakon nesretno odbijene lopte od Luke Vuškovića. No, Hrvatska nije paničarila već u 23. minuti Rujevica je eruptirala nakon što je Joško Gvardiol preciznim udarcem poravnao rezultat.

Od tog trenutka, Vatreni su potpuno preuzeli kontrolu. U nastavku je stigao i preokret, Petar Musa, nakon dvije godine povratka u reprezentaciju, fantastično je reagirao u 57. minuti i pogodio za 2:1. Točku na i stavio je Nikola Vlašić dvadesetak minuta kasnije, nakon sjajne akcije i još boljeg ubačaja Ivana Perišića.

Od samostalnosti, Hrvatska je propustila samo jedno Svjetsko prvenstvo (2010.), a uspjesi postaju sve impresivniji – od šest dosadašnjih mundijala, čak tri puta osvojene su medalje. Nevjerojatna statistika koja svjedoči o kontinuitetu jedne od najuspješnijih nogometnih reprezentacija modernog doba.

Ovom pobjedom Hrvatska je ujedno upisala i 14. plasman na velika natjecanja (EP + SP), čime se svrstava među elitne zemlje nogometnog svijeta.

Farski otoci pokazali su kako više nipošto nisu "autsajder" kakav su nekoć bili. Hrvatska je u uvodu teško probijala njihov niski blok, a najbolji pojedinci bili su oni najrastrčaniji poput Marka Pašalića, koji je konstantno stvarao višak po desnoj strani.

Nakon neočekivanog gola gostiju, Hrvatska je ubrzala ritam. Modrić je vukao konce, stvarale su se šanse, a Livaković je u 29. minuti spriječio novi šok obranivši zicer Sorensenu.

Drugo poluvrijeme donijelo je smireniju, odlučniju i konkretniju Hrvatsku. Preokret je bio neminovan – a kada se navijači još jednom digli na noge nakon gola Vlašića, postalo je jasno da Rujevica slavi novu povijesnu večer.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, cijeli stadion zapjevao je u jedan glas. Hrvatski reprezentativci, predvođeni Modrićem, Perišićem i mladim zvijezdama, dugo su slavili s navijačima fotografije i snimke slavlja brzo su preplavile društvene mreže.

Rujevica je opet pokazala zašto je jedan od naših najsretnijih stadiona.

Završni izazov u skupini dolazi u ponedjeljak, kada Hrvatska gostuje u Podgorici protiv Crne Gore. Susret neće imati natjecateljski pritisak, ali će biti važan za formu i samopouzdanje uoči početka priprema za najvažniji turnir sljedeće godine.

