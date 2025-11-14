Legenda dala svoj sud: 'U pravim, ozbiljnim, utakmicama nećemo igrati tako'

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 (1-1) na Rujevici protiv Farskih otoka.

Farski otoci su poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija, nakon što se lopta odbila od Luke Vuškovića. Već u 23. Hrvatska je uspjela izjednačiti, a za veselje na Rujevici zaslužan je bio strijelac Joško Gvardiol.

Preokret je uslijedio u 57. minuti. Vrlo lijepi pogodak za 2-1 je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju. Novi gol uslijedio je u 70. minuti kada je Nikola Vlašić bio strijelac za 3-1 i potvrdu pobjede te plasmana na Svjetsko prvenstvo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska time slavi sedmi odlazak na svjetska prvenstva u svojoj povijesti. Dalićeva Hrvatska treći put u nizu odlazi na veliku scenu nakon dva veličanstvena uspjeha. Vodio je sadašnji izbornik Hrvatsku do srebra u Rusiji 2018. godine, kada je izgubljena finalna utakmica od Francuske, dok je četiri godine kasnije, na prvenstvu kojeg je organizirao Katar, Hrvatska osvojila broncu nakon pobjede protiv Maroka u ogledu za treće mjesto.

Komentar Daniela Šarića

Pobjedu nad Farskim otocima za Net.hr je prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac i legenda Rijeke Daniel Šarić, koji je odmah na početku istaknuo da ništa drugačije od ovakvog raspleta nije ni očekivao.

"Cijele kvalifikacije smo bili favoriti i tako smo to i odradili. U ovoj utakmici i bod nam je bio dosta, tako da zasigurno nismo morali strepiti kući protiv Farskih Otoka. Prvo poluvrijeme nije bilo na našem nivou, drugo je bilo puno bolje, što smo kapitalizirali i ostvarili jedan veliki uspjeh. Sedmi put na svjetskim prvenstvima, to je zbilja veliki uspjeh", rekao je Šarić.

Drugačiji sastav i sustav

Dačlić je u ovom susretu izmiješao sastav i promijenio početnu formaciju u 3-5-, a Šarić je otkrio što misli o nastupu Marca Pašalića i Luke Vuškovića, koji su krenuli od prve minute u takvom sistemu igre.

"Marco Pašalić može igrati u situaciji kad mi igramo protiv reprezentacija kao što su Farski otoci, kada smo potpuno dominantni. No, mislim da će mu protiv reprezentacija najvišeg europskog nivoa biti teško na toj poziciji zbog defenzivnih situacija. On danas nije igrao beka, oni nisu puno prema naprijed išli tako da je igrao svoju poziciju i dosta toga je donio prema naprijed. U ovom sustavu može igrati protiv reprezentacija manje kvalitete kao što su to Farski otoci. U pravim, ozbiljnim, utakmicama mislim da mi nećemo igrati u ovom sustavu i s njim na toj poziciji, ali ovo što su danas odradili on i Vušković bilo je vrlo dobro", rekao je i za kraj se osvrnuo na posljednju utakmicu u kvalifikacijama, gostovanja u Crnoj gori koje je na rasporedu sljedećeg ponedjeljka:

"Neki igrači koji su manje igrali će vjerojatno dobiti šansu, što i treba u ovakvoj situaciji. Treba odmoriti igrače koji igraju puno u svojim prvenstvima i koji su puno toga donijeli za našu reprezentaciju. Očekujem puno novih igrača, ali bez obzira na sve, mi imamo dobar roster i igrače koji su u ozbiljnim klubovima. Crna Gora u ovim kvalifikacijama igra vrlo loše, tako da bez obzira na to tko igrao kod nas, očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu i našu pobjedu."

POGLEDAJTE VIDEO: Bum, tres: Pogledajte sjajan trailer za FNC 25 u Varaždinu. Ovo je povijesni trenutak