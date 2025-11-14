Hrvatska u novom sustavu protiv Farskih otoka traži potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo

7. kolo kvalifikacija za SP 2026, Grupa L 14.11.2025. 0 Hrvatska : 0 Farski otoci

Predviđeni sastavi:

Hrvatska: Livaković - Gvardiol, Vušković, Šutalo - Perišić, P. Sučić, Modrić, Stanišić - Pašalić, Kramarić - Matanović

Farski otoci: Lamhauge - Edmundsson, Vatnhamar, Faero - Davidsen, Turi, Olsen, Benjaminsen - Sorensen, Edmundsson, Frederiksberg

Najava

Hrvatska reprezentacija mogla bi danas slaviti novi povijesni trenutak. Naime, barem bod protiv Farskih otoka značio bi potvrdu plasmana sa Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Iza naše su reprezentacije odlične kvalifikacije u kojima smo pobijedili pet utakmica i remizirali jednu te se tako doveli u komotnu situaciju prije kraja kvalifikacija. Ipak, bilo bi lijepo na posljednje kolo u Podgoricu putovati kao službeno kvalificirana reprezentacija. Za to nam je na Rujevici potreban bod.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Farski otoci, s druge strane, sanjaju drugo mjesto i play-off po prvi put u povijesti, iako su im izgledi minimalni. Da bi do toga došli, moraju pobijediti Hrvatsku u Rijeci i preskočiti Češku na tablici.

No, kako kvalifikacije za njih završavaju već ovog petka, preostaje im nadati se da Češka neće pobijediti Gibraltar. Remi s Hrvatskom im ne bi bio dovoljan, osim u potpuno nevjerojatnom raspletu u kojem bi Češka izgubila kod kuće od Gibraltara.

„Bit će teško, ali idemo po pobjedu. Nakon gostovanja na Farskim otocima nisam bio sretan našom igrom. Ali kad sam poslije vidio poraze Češke i Crne Gore, postao sam sretan“, iskreno je poručio izbornik koji će vrlo vjerojatno napraviti promjenu u sustavu i zaigrati s tri stopera u posljednjoj liniji.

OVDJE pročitajte što o tome misli Branko Karačić, a OVDJE što nam je rekao Dražen Besek.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke