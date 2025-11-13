Iskusni stručnjak otkrio ključ za Farane pa poručio: 'Ovo bi nam svi htjeli oduzeti'

Hrvatska nogometna reprezentacija jedan je bod udaljena od izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. Prilika za to već je u petak na Rujevici protiv Farskih otoka.

Prilika je to izborniku Daliću da isproba nešto novo. Puno se piše o prelasku na formaciju s tri stopera. Za mišljenje o tome nazvali smo iskusnog stručnjaka Dražena Beseka, trenutno trenera NK Varteksa u Drugoj NL.

Foto: Marko Mrkonjic/pixsell

"Pa gledajte, moje mišljenje je da uopće formacija nije bitna, nego je bitna priroda igrača koji će igrati, znači, prirodne pozicije igrača koji će igrati", počinje Besek pa objašnjava.

"Ako mi imamo igrače koji mogu igrati na tim pozicijama za tu formaciju, onda je to sve normalna stvar i mislim da se previše potencira po medijima. Ta formacija treba biti plod afiniteta igrača prema poziciji. Najvažnije je da igraju na svojim prirodnim pozicijama i kada to je tako postavljeno, onda mislim da nema uopće upita treba li biti u toj formaciji ili ne."

"Stručni stožer najbolje zna s kim raspolaže u datom trenutku. Naravno, ne može se uvijek prilagođavati formacija jer igrači se mijenjaju, ali većina igrača reprezentacije treba igrati na prirodnim pozicijama. I kada bi se o tome tako razmišljalo, mislim da ne bi trebalo biti problema", govori Besek pa nastavlja o ovom konkretnom slučaju.

"Ako se sada mijenja sustav iz četiri otraga u tri, znači da stožer dobro poznaje situaciju i da ta odluka nije donesena preko noći nego da su jednostavno razmišljali o raspoloživosti igrača u datom trenutku u kojem se sad nalaze i da idu probati kako će to funkcionirati", kaže nam trener Varteksa.

'Ovo je najbolji trenutak za isprobavanje'

Ovo je dobar trenutak za isprobavanje, kvalifikacije su perfektno odrađene, a do prvenstva ima vremena.

"Mislim da je najbolja prilika da se isproba i da se provjere neke neke solucije jer je manje-više ova reprezentacija formirana. Može se dogoditi ovo što se dogodilo s Kovačićem da ga nema. Jednostavno, tu se onda traže alternativna rješenja. Uvijek se potencira taj lijevi bok, ali mislim da s Perišićem mi nemamo problem lijevog boka. Dapače, da nam je to dobro rješenje, samo ga treba dobro ukomponirati i pokriti, a mislim da Gvardiol i Perišić na lijevoj strani mogli biti odlični i da bi nam mnoge zemlje htjele oduzeti te dvije pozicije", lijepo je primijetio Besek.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Hrvatska trenutno ima dobro pokrivene pozicije, a što je najvažnije, ima dosta mladih igrača koji traže i žele priliku. Imamo Stanišića na desno beku pa je i ta strana dobro pokrivena. Na stoperu je mladi Vušković i nema bolje prilike od ove da se počne prilagođavati jer ove kvalifikacije nisu bile toliko zahtjevne i dobilo se prostora da se prije završetak kroz natjecateljske utakmice mogu isprobati neke solucije", govori nam bivši igrač Varteksa i Dinama.

Situacija s Mateom Kovačićem je poprilično neizvjesna. Trebao bi se oporaviti do ožujka i onda što bolje uigrati do Svjetskog prvenstva.

"Mi jesmo u dobroj pozicija kao reprezentacija, ali u svjetskom okvirima smo mala zemlja koja si ne može dozvoliti luksuz da možemo bez igrača kakav je Kovačić. Vjerujem da će se on opraviti i do SP-a doći u pravu natjecateljsku formu. Vjerujem da će se po povratku izboriti za status u klubu i da ćemo imati pravog Kovačića za prvenstvo".

"Nije jednostavno nadoknaditi takvog igrača, posebice kada je u tandemu s Modrićem koji se odlično razumiju jer su puno utakmica odigrali zajedno i taj bi nedostatak bio veliki hendikep na velikom natjecanju. Ipak, vjerujem da će ući u formu i da tu neće biti velikih problema", govori Besek pa se prebacuje na Farske otoke koji su u prijašnjih nekoliko godina pokazali da su itekako ozbiljna reprezentacija.

Ključ za pobjedu protiv Farskih otoka

"Vremena se mijenjaju u nogometu i teško je sad već reći da ima ijedna reprezentacija koja nije kompetitivna i to se jednostavno mora prihvatiti. Bez obzira s kim igramo, u kakvom smo mi statusu u rezultatskom smislu, svaku reprezentaciju treba dobro respektirati. Farski otoci su pokazali i u prvoj utakmici protiv nas kakvi sui koliko mogu biti opasni. Koliko mogu imati tu brzu tranziciju i koliko su opasni na prazne prostore i tu ih mi trebamo doživjeti maksimalno oprezno jer mi ćemo biti u posjedu, ali taj posjed neće ništa značiti ako nećemo imati reakciju po izgubljenoj lopti", dobro je primijetio Besek pa nastavlja.

"Može se pojaviti problem ako ćemo stajati daleko, ako ćemo ostavljati prostor protivniku da ga može napasti i to su stvari koje vjerujem da su se radile u pripremi za tu utakmicu i uopće ne sumnjam da naši igrači neće biti pravi, jer s ovom utakmicom se rješava plasman i teoretski. Zašto da si reprezentacija ne da taj luksuz da u Crnu Goru ide u jednoj opuštenoj situaciji", zaključuje Dražen Besek.

