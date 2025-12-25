Gvardiol je Badnjak na špici proveo u društvu tajanstvene zgodne plavuše

Ljubavni status jednog od najpoželjnijih hrvatskih nogometnih zvijezdi, Joška Gvardiola (23), neprestano je pod povećalom javnosti. Čini se da je tijekom blagdanskog posjeta rodnom Zagrebu mladi nogometaš Manchester Cityja napokon dao povoda za nova nagađanja, i to na sam Badnjak u srcu grada.

Hrvatski reprezentativac viđen je u jednom od najpopularnijih kafića u Bogovićevoj ulici, gdje je opušteno provodio vrijeme s prijateljima. Prema riječima očevidaca, večer je dobila romantičan zaokret kada im se pridružila atraktivna mlada dama plave kose, izvijestio je prvi 24sata i podijelio snimku čitatelja.

Romantični trenuci na špici

Iako je svjetska zvijezda čija se vrijednost na nogometnom tržištu mjeri u desecima milijuna eura, Gvardiol je djelovao iznimno opušteno i pristupačno. Cijela je situacija privukla pažnju prolaznika i gostiju kafića, a jedan od čitatelja portala 24sata uspio je zabilježiti trenutke koji su ubrzo postali glavna tema u medijima.

"Prvo je pričao s tom damom, a onda su se grlili. I tako do kraja večeri", ispričao je svjedok. Gestom pravog kavalira, Joško je u jednom trenutku kupio cijeli buket ruža. Jednu je poklonio svojoj pratilji, a ostatak je podijelio i drugim djevojkama u društvu, što je izazvalo opće oduševljenje. Prisutni su stekli dojam kako se par možda i ne poznaje dugo, no kemija među njima bila je i više nego očita.

Tko je djevojka koja je osvojila Gvardiolovu pažnju?

Ubrzo se proširila informacija kako je riječ o jednoj dvadesetogodišnjoj Zagrepčanki, no njezino ime nije otkriveno. Iako ni Joško ni ova misteriozna djevojka još uvijek nisu službeno potvrdili prirodu svog odnosa, fotografije s Badnjaka govore za sebe.

