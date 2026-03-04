Farma pilića u Sisku nije u prostornom planu, investitor: 'Imate samo idejno rješenje'

'SVE JE PO ZAKONU' /

Neće biti zagađenja niti bioplinskog postrojenja. Sisak neće biti deponij za pileći izmet iz inozemnih peradarnika, a dobrobiti će biti mnogo. Tako se danas branila tvrtka koja stoji iza megaprojekta uzgoja i prerade pilećeg mesa u Sisačko-moslavačkoj županiji i tvrde - sve je po zakonu! No, Siščani ne vjeruju i kažu, neće odustati dok se projekt ne ugasi. Više pogledajte u prilogu