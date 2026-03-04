Grad pod opsadom zbog Srđana Mlađana! Pogledajte ove mjere: Specijalci, duge cijevi, dron...

'ON JE NAUČEN NA TO' /

Županijski sud u Varaždinu bio je pod opsadom policije. Zbog dolaska Srđana Mlađana ništa se nije prepuštalo slučaju pa je zgradu nadlijetao i dron.

Pravosudni specijalci s dugim cijevima doveli su Mlađana na sud. Na njegovim nogama i rukama bile su lisice. Iz zatvora u Lepoglavi do Varaždina prepratila su ga tri kombija. Pravosudnoj policiji asistirala je i specijalna. Sud je nadlijetao i dron.

"On je naučen na to. Bilo je tako kad je bilo njegovo ispitivanje, kad je bilo potvrđivanje optužnice. Mislim da je tako i u Lepoglavi. Mislim da mu to nije nešto novo", kazao je odvjetnik Mlađana, Borislav Planinc.

Procjena visine mjera sigurnosti radi se u koordinaciji suda, DORH-a, MUP-a i Ministarstva pravosuđa. A da je procjena točna svjedoče žrtve Srđana Mlađana i oni koju su ga poznavali. Više doznajte u prilogu Katarine Brečić.

