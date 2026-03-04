Kupili stan u elitnom djelu grada, a ne mogu izaći ni na ulicu: 'Čekam hoće li me udarit bager...'

Uz buku građevinskih strojeva i kamiona, ali i prometne gužve stanari put Žnjana žive već dvije godine. Nekoliko stotina metara ceste gradi se od svibnja 2024.

No zbog kamiona koji svakodnevno prolaze, stanari ponekad ne mogu ni izaći iz ulice. Ana Lukić, stanarka na splitskom Žnjanu nam objašnjava: "Dicu trebat vozit, treba ići dokturu, na posao, ti ne znaš je li možeš izaći iz ulice, morate nam alternativu dati da se možemo snaći, ne tražimo puno, samo normalan život".

Njena susjeda Linda Goić se nadovezuje: "Meni je nekidan dijete zbog toga što nisam mogla izaći ni na jednu ni drugu stranu zakasnio na ispit na FSB-u, ciao bella, kome ću se ja žalim, a nisam mogla proći".

Kriv je Grad

Roditelji strahuju za djecu. Neki su od Grada zatražili i organizirani školski prijevoz. Mario Viro, stanar na splitskom Žnjanu: "Pošto je netko zatvorio jedini put škole poviše hotela Zagreba nama je sad do škole 4,8 km i samo neka poštivaju zakon i organiziraju prijevoz učenika jer to po zakonu moraju napraviti".

U blizini je nekoliko gradilišta pa je promet dodatno pojačan. No stanari tvrde problem nisu investitori, nego Grad koji je gradnju dopustio bez odgovarajuće ceste.

Linda Goić kaže: "Grad bi trebao organizirati na takav način kad je već izdao dozvole da razmišlja kako će građani ovoga kvarta izaći i ući u kuću".

Ana Tokić prisnažuje: "Znači ova ulica koja je povezena s Velebitskom i dolje s Duilovom je jedna jedina. Što znači da mora pokriti nas stanare, vatrogasce, hitnu i kamione, a pričamo o jednosmjernoj ulici. Mi smo zabrinuti zbog djece, staraca, bolesnika, a sutra i požara koji je moguće da se dogodi".

'Imamo što imamo'

U Gradu priznaju, problem postoji. Ceste predviđene GUP-om još prije 20 godina nikada nisu izgrađene. Tomislav Šuta, splitski gradonačelnik: "Jedna jako loša poruka što se tiče urbanizma grada Splita, područje praktički koje se izgrađuje a infrastruktura nije izgrađena. Nažalost imamo to što imamo, imao problem, a cilj ga je riješiti".

Konačno rješenje, kažu, traže. Privremena regulacija prometa trebala bi barem ublažiti gužve. Tomislav Šuta dodaje: "Mi ovdje trebamo iznaći rješenje, dvije smjene, drukčija prometna regulacija i cilj je da prva faza Put Žnjana završi kroz travanj ove godine".

Prva faza radova trebala bi završiti u travnju. Nakon nje slijede još dvije. A do tada kaže nam Stanko Golijanin: "Ma kako funkcioniram idem ulicom i čekam hoće li me udriti kamion ili bager". I tako izgleda život u jednom od elitnijih kvartova u Splitu, bez reda, bez ceste, ali uz svakodnevne gužve...