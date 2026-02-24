Zapeo višemilijunski projekt, moguć je i raskid ugovora: 'To je rak rana u našem gradu'

Promet i gužve jedan su od ključnih problema Splita i okolice, posebno tijekom turističke sezone. U tijeku je izgradnja tunela Kozjak, najavljuje se i kaštelanski most, dok projekt u Solinu kasni i moguć je čak i raskid ugovora.

Radovi na tunelu Kozjak su u punom jeku. Do proboja cijevi ostalo je još nekoliko stotina metara, a očekuje se da bi se to moglo dogoditi u travnju. „Trenutačno je ovdje na gradilištu tunela Kozjak oko 150 radnika“, rekao je inženjer građevine Shi Xianlong.

Tunel se planira kao novi ulaz u Split, no još nije poznato kada će cijela dionica biti otvorena za promet. Na južnoj strani Kozjaka i dalje nisu riješena sva imovinsko-pravna pitanja.

'Neopisive su gužve'

Predsjednik Uprave Hrvatske ceste Ivica Budimir kaže: „Kozjak ide svojim tijekom, osim što zapinjemo na izvlaštenju na južnoj strani, ali misli da ćemo to sad kroz mjesec ožujak riješiti, tako da ide građevinska za daljnja 4 kilometra.“ Plan je da se budući ulaz u Split poveže s kaštelanskim mostom, čime bi se rasteretio postojeći ulaz u grad. No gradnja tog mosta još je daleko.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže: „Kad Hrvatske ceste odaberu najbolje rješenje ide se u izradu glavnog projekta i dat će se forte tom projektiranju. Nekoliko godina će krenuti ne prije.“

Prema procjenama iz Hrvatskih cesta, proći će najmanje tri godine prije početka gradnje. Građani su skeptični. „Mislim da to još neće sigurno 10 godina, već 20 godina govore o tome. Šta se tiče toga ja sam izašla iz auta i otišla sam Hvar najviše zbog gužvi“, kaže Jurana Marić.

„Neopisive su gužve i pješačke i na kolnicima. Znamo stanje i s obzirom na cijenu ovih projekata ne virujem da će se to tako brzo riješiti“, dodaje Branko.

Šuta: Promet je rak rana

Gradonačelnik Split Tomislav Šuta smatra da se situacija postupno mijenja. „Bit je da u 21. stoljeću grad Split se susreće s velikim gužvama i promet je rak rana u našem gradu. Ali vidi se svjetlo na kraju tunela i u naredno periodu ćemo ključne prometnice u Splitu i van grada biti riješene.“

Dok na nekim projektima zapinje zbog izvlaštenja, na drugima problem predstavljaju izvođači. Radovi na projektu u Solin znatno kasne, iako su ondje gužve svakodnevne, neovisno o sezoni.

Ministar Butković upozorio je na mogućnost raskida ugovora: „Opcija je i raskid ugovora pa ćemo kao i na Čiovu ako do toga dođe morati u ponovo postupku tražiti izvođača o završiti taj bitan projekt. Ali to će Hrvatske ceste u narednim danima još jednom sagledati.“

Upit je poslan i izvođaču, tvrtki DIV grupa, no odgovor zasad nije stigao. U idućim danima trebalo bi biti poznato hoće li projekt u Solinu nastaviti isti izvođač ili će se ići u novi postupak odabira.