Pravi monstrum: Pogledajte kako izgleda tunel Kozjak! Ali, u oči upada jedan potez - Kineza

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u utorak je obišao cestovne projekte na splitskom području, čiji su investitor Hrvatske ceste, te tom prilikom najavio da će tunel Kozjak biti uskoro probijen, kao i da nije isključeno da će se za Širinu možda morati u novi postupak traženja izvođača.

Kako je istaknuo, obišli su radove na jednom od najvećih cestovnih projekata, a to je tunel Kozjak na dionici čvorišta Vučevica, DC8 u Kaštelima, koji se provode u sklopu projekta Novi ulaz u Split, čvorište Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvorište na DC8 – Trajektna luka Split.

“​Radovi idu jako dobro, preostalo je još nekoliko stotina metara i tunel će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od sto milijuna eura, privesti svome kraju. Vjerujemo da će biti odobreno vrlo brzo i europsko financiranje, što će nam olakšati u financijskom smislu”, kazao je Butković.

Na gradilištu velika izložba fotografija

Prilikom obilaska gradilišta primijećena je jedna zanimljivost u režiji - Kineza. Naime, izvođač radova na tunelu Kozjak je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, te su oni svojim radnicima pripremili veliku izložbu fotografija mostova koje je kompanija izgradila do sada.

