Victoria i David iznenadili potezom: Evo što su objavili na rođendan otuđenog sina Brooklyna

David Beckham (50) i Victoria Beckham (51) javno su čestitali 27. rođendan svom najstarijem sinu Brooklynu Beckhamu, unatoč napetostima koje već mjesecima potresaju obitelj.

Šest tjedana nakon što je Brooklyn na Instagramu objavio opsežnu, šest stranica dugu poruku u kojoj je optužio roditelje za manipuliranje medijskim narativima i narušavanje njegova braka, slavni par sada je odlučio napraviti javni korak prema pomirenju.

Foto: Instagram

David je na društvenim mrežama podijelio fotografiju iz djetinjstva, oslovivši sina njegovim nadimkom iz mladosti. “27 danas. Sretan rođendan, Bust. Volimo te x”, napisao je uz objavu. Nedugo zatim oglasila se i Victoria, podijelivši istu fotografiju uz poruku: “Sretan rođendan, Brooklyn, jako te volimo”, a potom i emotivnu fotografiju na kojoj se smije sa sinom.

Foto: Instagram

Objava koja je šokirala javnost

Brooklyn, koji danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom, glumicom Nicola Peltz, u siječnju je šokirao javnost objavom u kojoj je ustvrdio da su njegovi roditelji tijekom godina pokušavali kontrolirati medijsku sliku obitelji te da su, prema njegovim riječima, stavljali brend ispred obiteljskih odnosa. Također je sugerirao da su širene neistine kako bi se očuvala određena javna fasada.

Za razliku od svoje braće i sestre, Brooklyn se nije pojavio u majčinoj nedavnoj Netflix seriji, niti je prisustvovao njezinoj premijeri. Također je izostao s proslave očevog 50. rođendana, kao i s ceremonije u Windsor Castleu, gdje je David primio dugoočekivano priznanje. Njegov izostanak s ključnih obiteljskih događanja dodatno je potaknuo nagađanja o dubini obiteljskog razdora.

Zanimljivo, njegova braća Romeo i Cruz zasad se nisu javno oglašavali povodom rođendana, dok je Victorijina sestra Louise Adams podijelila staru obiteljsku fotografiju s malim Brooklynom.

I ranije je bilo pokušaja pomirenja

Ovo nije prvi pokušaj javnog približavanja. Na Staru godinu David je u objavi s obiteljskim fotografijama uključio i stariju fotografiju Brooklyna, uz poruku: “Volim vas sve jako puno”, što su mnogi protumačili kao znak želje za pomirenjem.

Rođendanska čestitka dolazi samo dva tjedna nakon raskošne proslave 21. rođendana mlađeg sina Cruza, na kojoj je okupila gotovo cijela obitelj osim Brooklyna. David je tada sinu uputio dirljivu poruku, naglašavajući koliko je ponosan na osobu kakva je postao, što su neki protumačili i kao suptilnu referencu na narušene odnose s najstarijim sinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li pjesmu Felicita? Legenda talijanske kancone za Direkt: 'Dogodit će se nešto veliko'