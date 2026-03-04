Provela 18 dana u induciranoj komi i doživjela nevjerojatno iskustvo: 'Bila sam u paklu'

Žena koja je doživjela zastrašujuće iskustvo blisko smrti nakon što je stavljena u medicinski induciranu komu na više od dva tjedna, tvrdi kako su je mučili demoni u paklu prije nego što joj je bilo dopušteno susresti se s preminulom ljubavi u raju.

Kathy McDaniel radila je kao lovac na talente u Seattleu, SAD, kada joj je u 53. godini dijagnosticiran akutni respiratorni distres sindrom (ARDS). Riječ je o po život opasnom stanju pluća koje uzrokuje tešku upalu i nakupljanje tekućine, a razvija se vrlo brzo.

Liječnici su donijeli odluku da Kathy stave u komu, koristeći "jake sedative i amnestičke lijekove" koji su trebali potisnuti njezino pamćenje dok joj metabolizam usporava gotovo do mirovanja. No, umjesto da bude potpuno bez svijesti tijekom tih 18 dana, kako su liječnici očekivali, Kathy je prošla kroz neobično iskustvo za koje vjeruje da joj je dalo uvid u ono što nam se događa nakon smrti.

'Odjednom sam bačena u golemu prazninu'

"Odjednom sam bačena u golemu prazninu, a onda sam se našla na vrlo paklenom mjestu", prisjetila se Kathy. "Bilo je zastrašujuće, maglovito, smrdljivo i vruće. Nikada se nisam osjećala mrtvom, to sam uvijek bila ja, i prošla sam kroz ovo zaista užasno, dugo iskustvo."

U početku se, kaže, našla u potpunom mraku. Tada joj je glas "zavrištao" i upitao: "Znaš li gdje si?"

Kathy, koja danas ima 79 godina, kaže: "Bila sam prestravljena i potpuno zbunjena. Drhtavim rukama sam prekrivala uši dok je moj um tražio racionalno objašnjenje. Sve što sam mogla vidjeti bila je potpuna tama. Znala sam da sam na pogrešnom mjestu. Konačno sam prošaptala: 'U paklu'."

Boravak u apokaliptičnom krajoliku?

Opisala je apokaliptični krajolik u kojem se našla: "Izgledalo je kao New York ili neki veliki grad, bilo je vatre, vrištanja i ljudi koji su trčali. Nije se činilo kao san, već kao stvarno mjesto."

Činilo joj se da sve traje mjesecima, a tvrdi da su joj svo to vrijeme prijetili zastrašujući demoni. "Tijekom dana koji su slijedili, ti demoni su me uvijek bacali u očaj."

Kathy tvrdi da su je ta bića mučila, uključujući "demona u odori nalik sucu" koji joj je rekao da će biti oslobođena ako očisti polje kupina škarama sa zaobljenim vrhom, no grane su neprestano ponovno rasle. Unatoč svemu, kaže, imala je urođeni osjećaj da će na kraju biti oslobođena.

"Ponavljala bih drhtavim glasom: 'Neću očajavati. Izaći ću odavde. Neću očajavati.' Bila sam borac i govorila sam: 'Nešto nije u redu s ovim. Ja ne pripadam ovdje.' Zato sam se nastavila boriti", priča, a prenosi Mirror.

Neočekivani preokret i odlazak u raj?

Nakon nečega što joj se činilo kao "dugi mjeseci", Kathy kaže da joj je "demonska žena" naredila da joj se pridruži dok je vodila skupinu žena u dronjcima u "ledeni" krajolik. Unatoč bijednom okruženju, Kathy kaže da ju je beskrajni snijeg podsjetio na Božić te je počela pjevati božićnu pjesmu.

Iako joj je demonska žena naredila da prestane pjevati, ona je nastavila, a onda se dogodilo nešto izvanredno. "Neočekivano, osjetila sam kako mi je cijelo biće preplavljeno golemom ljubavlju, mirom i radošću", kaže Kathy. "Bila sam lansirana u raj."

Odjednom se našla u potpuno drugačijem okruženju, koje opisuje kao mramornu sobu nalik katedrali, okruženu "onostranim" vrtom i ispunjenu "maglovitom, toplom bijelom svjetlošću". Tada je, na svoje iznenađenje, ugledala poznato lice: bivšeg zaručnika Ricka, koji je preminuo u 53. godini života, nedugo prije nego što je Kathy hospitalizirana. "Izgledao je mnogo mlađe, kao da mu je oko 35 godina", rekla je.

Kathy tvrdi da je vodila "telepatski" razgovor s preminulom ljubavi prije nego što joj je rekao da još nije njezino vrijeme i da ima "previše toga za obaviti". Nekoliko trenutaka kasnije, iznenada se probudila u svom bolničkom krevetu i saznala da je bila u komi 18 dana.

Kathy prihvaća da neki ljudi neće vjerovati u njezinu priču, pripisujući sve jakim anesteticima koje je primila. Ipak ona ju je podijelila u memoarima pod nazivom Misfit in Hell to Heaven Expat. "Nakon putovanja u pakao i raj, naučila sam prihvaćati neobične događaje i vjerujem da ne postoje slučajnosti, samo događaji koji nisu u potpunosti shvaćeni", smatra. Danas radi s drugim ljudima koji su imali iskustva bliska smrti i zbog vlastitog iskustva ima obnovljenu vjeru u višu silu, više se ne bojeći smrti.

