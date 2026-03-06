Real na velikim mukama: Trener Arbeloa povukao drastičan potez
Alvaro Arbeloa ne može računati na čak 10 prvotimaca
Real Madrid muku muči s izostancima. Nakon što su u ponedjeljak doživjeli bolan poraz od Getafea, petak im donosi gostovanje kod Celte Vigo.
Alvaro Arbeloa ne može računati na čak 10 prvotimaca. Vratio se Raul Asencio, ali što zbog ozljeda, što zbog suspenzija, neće biti Kyliana Mbappéa, Judea Bellinghama, Edouarda Camavinge, Danija Ceballosa, Davida Alabe, Edera Militaa, Rodryga, Franca Mastantuona, Deana Huijsena i Álvara Carrerasa.
Nevjerojatan je to broj igrača pa je španjolski strateg bio primoran na put u Vigo povesti sedam juniora. To su Mestre, Lamini Fati, Thiago Pitarch, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel i Palacios.
S obzirom na sve to, ovo je očekivani sastav Reala za večeras: Courtois - Mendy, Asencio, Rüdiger, TAA - Pitarch, Tchouaméni - Vinicius, Güler, Valverde - Garcia
