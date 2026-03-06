Već protiv Engleske na TV ekranima: Hrvatska na SP-u, a usred utakmice vene analnog područja

Svjetska nogometna organizacija radi sve što može ne bi li nogomet amerikanizirala. Ne mare u FIFA-i previše za osjećaje navijača, a najnovija odluka velikoj će većini ubiti apetit.

Nakon što je još u prosincu objavila da će na Svjetskom prvenstvu svako poluvrijeme biti prekinuto na pola te zbog opasnosti od užasnih vrućina pružiti igračima trominutni odmor za osvježenje, sada su objavljena točna pravila koja TV kućama daju prostor za emitiranje reklama u tom razdoblju.

Naime, pravila jasno govore kako TV kuće ne smiju ubacivati reklame unutar 20 sekundi nakon sučeva zvižduka kojim se označava početak pauze, a prijenos se mora nastaviti najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. U praksi to znači da ostaju dvije minute i 10 sekundi za reklame.

Imaju TV kuće naravno izbor ostati na terenu bez reklama ili se prebaciti u studio, ali s obzirom koliko će moći naplatiti taj prostor, za očekivati je da će se ipak na kraju odlučiti za reklame.

Nama pak preostaje da gledamo i slušamo o venama analnog područja i poput pravih Amerikanaca doživimo sport onako kako se on ne bi trebao doživaljavati.

Podsjetimo, predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino je već najavio kako će finale SP-a imati i 'halftime show' po uzoru na 'football', a do početka turnira najvjerojatnije će nam uvaliti i još poneku gadost kao npr 'kiss cam'.

