Pogledajte sramotu montažnih tribina stadiona na kojem će igrati Hrvatska: Teren se uopće ne vidi

Stadion BMO Field u Torontu doživio je 'pojačanje' za Svjetsko prvenstvo koje će ovog ljeta zahvatiti i Kanadu, a kapacitet mu se povećao dodavanjem montažnih tribina.

Fotografija tih privremenih tribina brzo se proširila bespućima interneta i izazvala veliku raspravu. Navijači su u velikom broju izrazili zabrinutost zbog sigurnosti i vidljivosti s novih mjesta na stadionu.

Sve o čemu se priča čeka i hrvatska navijače koji će u velikoj većini okupirati tribine na utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva u kojem Hrvatska upravo na tom stadionu igra protiv Paname 24. lipnja u jedan sat ujutro, dakle 23. navečer iza ponoći kada je tehnički već 24. lipnja.

Očekuje se da će tamošnja velika hrvatska zajednica uzeti praktički sve ulaznice za ovu utakmicu, a to znači da će veliki broj hrvatskih navijača završiti i upravo na ovim mjestima.

Kanadski stadion upravo je završio veliku renovaciju vrijednu oko 158 milijuna dolara, a jedan od ključnih zahvata je povećanje kapaciteta. Dodalo se oko 17 tisuća privremenih sjedala, čime se kapacitet povećao na 45 tisuća gledatelja.

"Ovo je fotografija privremenih tribina na BMO Fieldu. Iskreno, ne biste me mogli platiti da se popnem ili sjednem tamo", "Kad počne kiša, te stepenice bit će jako skliske", komentirali su mnogi pa se zapitali hoće li gledatelji s najviših redova uopće imati dobar pogled na teren. Čini se da neće.

