Vodič za navijače: Kad i gdje se igra SP 2026., kako do ulaznica, koliko koštaju i cijena avanture

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine bit će povijesno prvenstvo. Po prvi put, tri zemlje – Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko – udružile su snage kako bi bili domaćin ovog prestižnog natjecanja, a navijači širom svijeta već sada planiraju svoje navijačke avanture. Neki dižu kredite da bi otišli na SP i bili dio najvećeg nogometnog spektakla u povijesti, neki će ih tek dignuti, neki štede novac, a neki imaju, pa im neće biti problem trošiti za nogomet. Hrvatska nogometna reprezentacija će 99.9% biti dio toga.

Foto: Fabideciria/alamy/profimedia

Revolucija u nogometu

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donosi revoluciju u svijetu nogometa! Ovo će biti najambiciozniji, najduži i najuzbudljiviji turnir koji smo ikada vidjeli. Po prvi put, 48 reprezentacija imat će priliku boriti se za titulu prvaka, a tri zemlje. SP 2026. trajat će rekordnih 39 dana, a s takvim brojem reprezentacija, utakmica i uzbuđenja, nema sumnje da će ovo biti prava nogometna ludnica. Ovo prvenstvo bit će upamćeno kao turnir koji je pomaknuo granice.

Meksiko time ulazi u povijest kao prva država koja je tri puta bila domaćin (nakon 1970. i 1986.), dok će Kanada po prvi put ugostiti muški Svjetski kup.

Finale, koje će se održati u New Jerseyju, po uzoru na američki Super Bowl, trebalo bi po prvi put imati i spektakularni "half-time show".

Ako se i vi pripremate za odlazak na SP 2026., veliki navijački vodič Net.hr-a bit će vam koristan za sve što morate znati, od datuma do ulaznica i troškova. Ulaznice za ovaj spektakl već su u prodaji, a cijene rastu iz dana u dan. Ako ste jedan od onih koji žele biti dio ovog povijesnog trenutka, ovaj veliki vodič za navijače Net.hr-a pravo je mjesto za vas.

Kada i gdje se igra SP 2026.?

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja, a utakmice će se igrati u 16 gradova diljem tri zemlje. Ovo prvenstvo bit će posebno jer će se prvi put okupiti 48 reprezentacija, podijeljenih u 12 skupina po četiri reprezentacije. Zamišljeno je kao najveće SP do sada, kako po broju reprezentacija, tako i po broju zemalja domaćina. Umjesto dosadašnjih osam skupina, reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri momčadi. U novu nokaut fazu, šesnaestinu finala, plasirat će se po dvije najbolje momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. To znači i rekordan broj utakmica – čak 104, u odnosu na prijašnje 64. Cijeli spektakl trajat će 39 dana, tjedan dana duže nego inače.

SAD (11 gradova): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco i Seattle.

Meksiko (tri grada): Guadalajara, Ciudad de México i Monterrey.

Kanada (dva grada): Toronto i Vancouver.

Čast otvaranja turnira pripast će legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju 11. lipnja, dok će se finale odigrati 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyu, koji će za potrebe prvenstva nositi ime "New York/New Jersey Stadium". Slično kao na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, samo na puno većoj skali, reprezentacije će biti podijeljene u tri regije, istočnu, zapadnu i središnju.

Foto: Zeljko Hajdinjak/imago Sportfotodienst/profimedia

Termini utakmica

Termini utakmica trebali bi biti slični onima na Svjetskom klupskom prvenstvu, tijekom kojega su se organizatori borili s velikim vrućinama. A to znači i dvoboje u nepopularnim terminima. Planirani počeci utakmica grupne faze su 18 sati, 21 sat, ponoć i 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Tko se sve plasirao na SP?

Hrvatska je de facto 22. reprezentacija i prva europska koja je potvrdila plasman na Mundijal. U nedjelju se putnicima pridružila Gana, a još tri europske reprezentacije (Francuska, Švicarska, Engleska i Portugal) mogu to napraviti u ponedjeljak i utorak.

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan.

Afrika: Alžir, Tunis, Maroko, Egipat, Gana.

Sjeverna i Srednja Amerika: Kanada, Meksiko, SAD.

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj.

Oceanija: Novi Zeland.

Put do SP-a

Europske kvalifikacije donose 16 mjesta na Svjetskom prvenstvu. Izravan plasman osigurat će pobjednici 12 kvalifikacijskih skupina. Preostala četiri mjesta popunit će se kroz doigravanje u kojem će sudjelovati 12 drugoplasiranih momčadi i četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno kvalificirale.

Kada je ždrijeb i kako se kvalificirati?

Ždrijeb za kvalifikacije održat će se 5. prosinca 2025. u Washingtonu, a sve će se prenositi uživo na službenom YouTube kanalu FIFA-e. Osim toga, prvo će se održati kvalifikacijski turniri diljem svijeta, a tada ćemo saznati točno koje će reprezentacije nastupiti na najvećoj nogometnoj smotri.

Kako do ulaznica i koliko koštaju?

Ulaznice za SP 2026. bit će dostupne u više faza. Prva prilika za kupnju bit će za članove FIFA Visa programa, od 10. do 19. rujna 2025. godine, dok će opća prodaja početi 1. listopada 2025. godine. Cijene ulaznica varirat će ovisno o fazama natjecanja – od grupne faze, gdje se cijene kreću od 51,88 eura, pa sve do finala koje može doseći cijenu od 5.819,30 eura za najskuplje ulaznice. FIFA će primijeniti dinamičko određivanje cijena, što znači da će cijene rasti s povećanjem potražnje.

Ulaznice možete kupiti direktno preko službene FIFA stranice, a za one koji žele osigurati svoje mjesto na jednoj od najvažnijih utakmica, savjetujemo da to učine što prije.

Prvi krugovi lutrije za ulaznice su u tijeku, a novi će se otvarati uoči i nakon ždrijeba. Zainteresirani se mogu registrirati na službenoj Fifinoj stranici. Za one dubljeg džepa, dostupni su i hospitality paketi koji uključuju premium sjedala, hranu i piće, a cijene se kreću od 3300 pa sve do vrtoglavih 70.000 eura za paket koji uključuje finale.

Foto: Sopa Images/ddp Usa/profimedia

Trošak putovanja do SAD-a

Troškovi putovanja uvelike će ovisiti o odabranim gradovima i trajanju boravka. Još uvijek se ne zna u kojim će gradovima igrati Hrvatska. SAD je općenito najskuplja opcija zbog velikih udaljenosti koje zahtijevaju unutarnje letove, kao i visokih cijena smještaja u metropolama. Meksiko je najpovoljniji, dok Kanada nudi dobar omjer cijene i kvalitete. Hrvatima viza za SAD nije potrebna za boravak do 90 dana, ali se prethodno trebaju registrirati elektronskim putem u sustavu za autorizaciju putovanja ESTA.

Za navijače iz Hrvatske, let do SAD-a može biti jedan od većih troškova. Ključno je rano planiranje i o tome itekako vodite računa. Razmislite o letovima do većih zračnih čvorišta poput New Yorka (JFK), Dallasa (DFW) ili Los Angelesa (LAX), a zatim koristite domaće avioprijevoznike ili kopneni prijevoz poput vlakova (Amtrak) i autobusa za dolazak do gradova domaćina. Korištenje opcije multi-city letova može biti isplativije ako planirate pratiti reprezentaciju u različitim gradovima. Povratne karte za ekonomske klase trenutno se kreću od 633,97 eura do 836,39 eura, ovisno o destinaciji i datumu putovanja. Neki od glavnih zračnih luka za dolazak u SAD uključuju New York, Chicago, Houston i San Francisco, dok letovi iz Zagreba obično traju oko 10-12 sati.

Za najpovoljnije cijene, preporučujemo da rezervirate karte što ranije i iskoristite platforme kao što su Skyscanner ili Jetcost za usporedbu cijena.

Koliko novca treba za ovu navijačku avanturu?

Putovanje na SP 2026. zahtijeva dobar plan i pripremu, jer osim letova i ulaznica, treba računati i na druge troškove, kao što su smještaj, hrana i putno osiguranje.

Ulaznice za utakmice

I o tome smo već pisali u ovom vodiču za navijače za SP, ali još jednom ćemo ponoviti. Cijene variraju – za grupnu fazu možete platiti oko 60 dolara, dok će ulaznice za finalne utakmice biti puno skuplje, dosežući i do 6.730 dolara za VIP sjedenje.

Okvirne cijene ulaznica (preračunate u eure):

grupna faza (bez domaćina): od 57 (4. kategorija) do 590 eura (1.)

šesnaestina finala: od 120 do 630 eura

četvrtfinale: od 460 do 1600 eura (ovisno o stadionu)

polufinale: od 685 do 2640 eura

finale: od 1930 do 6400 eura.

Smještaj: Cijene smještaja mogu drastično varirati ovisno o lokaciji i standardu, a cijene hotelskih soba kreću se od 100 dolara pa do 500 dolara po noći u velikim gradovima.

Hrana i dnevni troškovi

Dnevni trošak može iznositi između 50 i 150 dolara, ovisno o vašem stilu života i preferencijama.

Putno osiguranje i vize

Preporučujemo da se osigurate i konzultirate s agencijama za vize, jer su ovi troškovi također bitan dio planiranja.

Za cijeli paket, uključujući avionske karte, ulaznice, smještaj, hranu i dodatne troškove, navijači mogu planirati između 4 000 i 7 000 dolara, najmanje.

Ključni datumi i lokacije kampova

Fifa je objavila raspored nokaut faze, koji će navijačima pomoći u planiranju:

grupna faza: 11.-27. lipnja

šesnaestina finala: 28. lipnja - 3. srpnja

osmina finala: 4.-7. srpnja

četvrtfinale: 9.-11. srpnja

polufinale: 14.-15. srpnja

utakmica za 3. mjesto: 18. srpnja

finale: 19. srpnja

Reprezentacije će tijekom turnira boraviti u tzv. baznim kampovima. Fifa je predstavila više od 60 potencijalnih lokacija diljem sve tri zemlje, a konačan odabir kampova reprezentacije će napraviti nakon ždrijeba, kad saznaju u kojim će gradovima igrati.

Što će učiniti SP 2026. posebnim?

Ovo Svjetsko prvenstvo bit će povijesno iz više razloga. Prvo, bit će to prvo SP sa 48 timova, što omogućuje više reprezentacija da se natječu, uključujući neke koje nikada nisu imale priliku igrati na najvećem svjetskom natjecanju. Također, po prvi put SP će biti domaćin od strane tri zemlje – SAD-a, Kanade i Meksika, što će donijeti raznovrsnost u iskustvima gledatelja i igračima. Uz to, očekuje se da će tehnologija imati još veći utjecaj na utakmice, što će obogatiti gledateljsko iskustvo.

Foto: Fabideciria/alamy/profimedia

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će jedinstveno iskustvo za navijače i nogometne ljubitelje diljem svijeta. Ako ste jedan od onih koji planiraju biti tamo, sada je vrijeme da počnete planirati. Iako trošak može biti značajan, doživjeti najuzbudljiviji sportski događaj na svijetu u tri zemlje koje nude nevjerojatnu infrastrukturu i raznolikost, sigurno će biti vrijedno svakog uloženog dolara. Ne zaboravite, ulaznice za utakmice i avionske karte brzo će se rasprodati, pa što prije počnete planirati, to bolje!

Zanimljivosti

U ovom kutku velikog vodiča Net-hr-a za navijače za SP 2026., istražili smo zanimljivosti koje se odnose na same zemlje domaćine, gradove, ljude, a dodajemo i nekoliko izjava koje su zaokupile pažnju, uključujući one bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Tri zemlje, tri različite kulture

SP 2026. bit će prvi put kada će tri zemlje zajednički domaćiniti ovo prestižno natjecanje, što znači da će navijači i timovi imati priliku iskusiti nevjerojatnu raznolikost kultura.

Sjedinjenje Američke Države

Sjedinjene Američke Države – Zemlja koja nudi nevjerojatnu raznovrsnost gradova i kultura. Od glamuroznog New Yorka, preko kulturnog Los Angelesa, pa sve do glazbenog Chicaga, Amerika je dom velikim sportskim i kulturnim metropolama. Zanimljivo, u SAD-u nogomet nije na vrhu ljestvice popularnosti, ali s obzirom na ogroman broj latinoameričke populacije, nogomet je brzo postao jedan od najbrže rastućih sportova u zemlji.

Kanada

Poznata po svojoj prijaznoj i ljubaznoj populaciji, Kanada će ugostiti utakmice u gradovima poput Toronta i Vancouvera. S brojnim prirodnim ljepotama i specifičnom ljubaznošću svojih stanovnika, Kanada je poznata po ljubavi prema sportovima na ledu, ali nogomet također ima svoju publiku. Ovdje ćete osjetiti specifičnu ljubaznost koja čini ovu zemlju jedinstvenom.

Meksiko

S obzirom na bogatu povijest, energičnu kulturu i ljubav prema nogometu, Meksiko je u velikoj mjeri nogometni raj. Gradovi poput Meksiko Cityja i Monterreya bit će domaćini tisućama navijača, a sam Meksiko poznat je po strastvenoj podršci svojim reprezentacijama. Tu je i meksička hrana, koja će zasigurno obogatiti svakodnevne užitke posjetitelja.

Meksiko, poput mnogih drugih zemalja, ima svoja sigurnosna pitanja, no to ne znači da je cijela zemlja opasna ili da bi putnici trebali izbjegavati posjetu. Kao i u bilo kojoj velikoj metropoli ili popularnoj turističkoj destinaciji, važno je biti oprezan i informiran. Ako planirate posjetiti Meksiko tijekom Svjetskog prvenstva 2026., evo nekoliko važnih stvari koje trebate znati i na što se treba pripaziti.

Sigurnost u Meksiku. Što treba znati?

Meksiko je vrlo raznolika zemlja, a sigurnosna situacija može značajno varirati ovisno o regiji. Dok su turističke destinacije poput Meksiko Cityja, Cancuna, Playa del Carmen i Monterreya uopće sigurne i dobro pripremljene za posjetitelje, neka područja, osobito u unutrašnjosti zemlje, mogu biti problematična zbog aktivnosti povezane s organiziranim kriminalom. Najveće prijetnje obično dolaze iz kartela i sukoba među različitim grupama, a ovi sukobi rijetko se događaju u turističkim područjima.

Međutim, budući da će SP 2026. privući milijune posjetitelja, vladine vlasti će poduzeti posebne mjere sigurnosti u gradovima domaćinima, uključujući povećanje broja policajaca, bolje organizaciju prometa i sustav praćenja.

Što treba paziti Hrvati, ali i svi ostali posjetitelji?

a) Izbjegavanje opasnih zona

Iako će velika većina gradova u kojima se igraju utakmice biti sigurna, važno je da navijači izbjegavaju opasne četvrti ili manje turistički razvijene regije. To se osobito odnosi na gradove kao što su Meksiko City, gdje mogu postojati dijelovi grada koji nisu baš sigurni za šetnje noću. Preporuča se konzultirati lokalne izvore o sigurnim područjima i koristiti taksi ili poznate transportne usluge umjesto hodanja po nesigurnim dijelovima grada.

Foto: Fabideciria/alamy/profimedia

b) Upozorenje na krađe

U Meksiku, kao i u mnogim turističkim destinacijama, krađe su česta pojava, osobito u većim gradovima i na prometnim lokacijama. Navijači koji dolaze iz Hrvatske, ali i svi ostali posjetitelji, trebaju biti oprezni s novcem i osobnim stvarima. Držite novčanik, mobitel i vrijedne stvari u sigurnim džepovima ili torbama, a važno je i izbjegavati pokazivanje dragocjenosti poput nakita ili skupih satova na javnim mjestima.

c) Javni prijevoz

Dok je u Meksiku javni prijevoz obično siguran, postoje izvještaji o napadima i krađama u nekim dijelovima grada. Preporučuje se koristiti licencirane taksi usluge ili aplikacije kao što su Uber ili Lyft, koje su sigurnije opcije za kretanje po gradovima, a pogotovo nakon što pada mrak.

Upozorenja u SAD-u i Kanadi

U SAD-u i Kanadi, opća sigurnost obično nije problematična, ali uvijek je dobro biti svjestan svog okruženja, osobito u velikim gradovima poput New Yorka, Los Angelesa ili Chicago. Zbog velikog broja posjetitelja tijekom SP-a, postoji rizik od manjih incidenata poput krađa ili gubitka osobnih stvari u gužvama. U Kanadi, gradovi poput Toronta i Vancouvera uglavnom su sigurni za turiste, ali uvijek treba paziti na nepoželjne situacije, osobito u noćnim satima.

Sigurnosni savjeti za navijače

Putno osiguranje: Preporuča se imati putno osiguranje koje pokriva i eventualne zdravstvene probleme, kao i gubitak prtljage ili krađe.

Opasnost od ekstremnih vremenskih uvjeta: U Meksiku, a osobito u Meksiko Cityju, visoke nadmorske visine mogu uzrokovati poteškoće u disanju, pa se preporuča prilagoditi se uvjetima. U SAD-u, ovisno o lokaciji, također je moguće doživjeti velike temperaturne promjene.

Izbjegavajte konzumaciju alkohola na javnim mjestima: Iako Meksiko i SAD imaju bogatu ponudu noćnog života, uvijek budite oprezni s konzumacijom alkohola i izbjegavajte konzumiranje u nesigurnim područjima. Alkohol može učiniti osobe ranjivijima na razne prijetnje.

Pratite lokalne vijesti: Svakako pratite lokalne vijesti i preporuke o sigurnosti i mogućim zabrinutostima u vezi s događanjima u različitim regijama.

Specifičnosti za žene i obitelji

Žene i obitelji također moraju biti oprezni. Meksiko, iako popularan među turistima, ima i izvještaje o napadima na žene u određenim regijama. Zato je najbolje da se krećete u grupama ili koristite sigurne načine prijevoza. Kanadske i američke metropole smatraju se vrlo sigurnima za žene i obitelji, no uvijek imajte na umu osnovne mjere opreza.

Zdravstvene preporuke

Navijači bi trebali obratiti pažnju na zdravstvene preporuke za putovanje, uključujući cijepljenja i prevenciju bolesti, posebno ako putuju u regije s višim rizikom od infekcija ili trovanja vodom. Meksiko ima visoku vlažnost i tropske bolesti, stoga se preporučuje uzimanje osnovnih zdravstvenih mjera, poput korištenja repelenta i konzumiranja flaširane vode.

Svjetsko prvenstvo 2026. sigurno će biti nezaboravan događaj, ali važno je biti pripremljen i informiran o sigurnosnim mjerama i potencijalnim prijetnjama. Ako slijedite ove savjete i koristite zdrav razum, vaša nogometna avantura u Meksiku, SAD-u i Kanadi bit će sigurna i ispunjena nevjerojatnim iskustvima!

Trump i sigurnost

Bivši američki predsjednik Donald Trump imao je nekoliko istaknutih izjava kada je riječ o sigurnosti i organizaciji ovog turnira. Tijekom svog mandata, Trump je često spominjao kako će nogometno prvenstvo postaviti SAD na globalnu mapu kao domaćina međunarodnih događanja. U nekoliko intervjua istaknuo je kako će sigurno upravljati gradovima koji će ugostiti utakmice, a gradovi poput New Yorka, Los Angelesa i Houston-a neće imati problema s organizacijom. Trump je naglasio kako će uz podršku vojnog osoblja i državnih agencija, osigurati da turnir prođe u sigurnom okruženju.

Iako su mnogi kritizirali njegov pristup imigraciji i sigurnosnim pitanjima, posebno kada je riječ o Latinoamerikancima, sve je ukazivalo na to da će njegovo naslijeđe, kada je riječ o nogometu, biti fokusirano na sigurnost i prestiž.

Foto: Annabelle Gordon - Pool Via Cnp/mega/the Mega Agency/profimedia

Zanimljivosti o gradovima domaćinima

New York

Grad koji nikada ne spava! Najveći grad SAD-a bit će domaćin mnogim navijačima, a poznat je po svojoj energiji, umjetnosti i glazbi. Zanimljivo je da nogomet u New Yorku raste, iako američki nogomet, bejzbol i košarka imaju dugu povijest u ovom gradu. Ipak, velik broj latinoameričkih zajednica doprinosi popularnosti nogometa u ovom globalnom metropolisu.

Toronto

Kao jedan od najraznolikijih gradova na svijetu, Toronto je dom mnogim zajednicama, a zanimljivo je da je upravo u Torontu 2015. godine održano najgledanije finale ženskog nogometnog Svjetskog prvenstva. Grad je poznat po svojim kulturnim manifestacijama, a nogomet je tu zaista ušao u srž svakodnevnog života.

Meksiko City

Kao grad koji ne prestaje živjeti, Meksiko City je prepun energije i strasti, a nogomet je duboko ukorijenjen u njegovu kulturu. Grad se smatra nogometnim centrom Latinske Amerike, a meksička reprezentacija uvijek ima ogromnu podršku navijača. Preporučujemo da posjetite lokalne tržnice, gdje možete uživati u tradicionalnoj meksičkoj hrani, a zaduženi ste za nezaboravne trenutke tijekom SP-a.

Nogomet i kultura

Sve što morate znati o Meksiku

Jedna od najposebnijih stvari o Meksiku je koliko je nogomet usko povezan s lokalnim životom. Za Meksikance, nogomet nije samo sport, već način života. Iako postoji mnogo razloga zašto je nogomet tamo tako popularan, najvažniji je svakako zajedništvo. Svaka utakmica, bilo da je riječ o velikom natjecanju ili prijateljskoj utakmici, doživljava se s nevjerojatnim emocijama i strastima.

Koliko će ovaj SP biti ekološki svjestan?

SP 2026. planira uvesti ekološke inovacije, budući da će sva tri domaćina biti fokusirana na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Bit će korišteni energetski učinkoviti stadioni, a već sada se razmatraju opcije korištenja solarnih panela i održivih materijala. Meksiko, Kanada i SAD će sve učiniti kako bi smanjili ugljični otisak prvenstva, čineći ovaj događaj ekološki svjesnijim nego ikad.

Hrana u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Što očekivati i hoće li se svidjeti Hrvatima?

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prilika za navijače da ne uživaju samo u nogometu, već i u gastronomskim delicijama triju zemalja domaćina. Hrana u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi vrlo je različita, ali će zasigurno biti dovoljno opcija da svi, uključujući Hrvate, uživaju u različitim okusima. Ovdje ćemo vam predstaviti što možete očekivati i hoće li se to svidjeti ljubiteljima hrvatske kuhinje.

SAD: Raznolika ponuda za svakog navijača

SAD je poznat po svojoj nevjerojatnoj kulinarskoj raznolikosti. Ovdje ćete pronaći sve, od fast fooda i burgere do gourmet restorana i raznih etničkih kuhinja. Američka kuhinja više je od poznatih hamburgerskih lanaca – ona nudi specijalitete koji će zadovoljiti gotovo svaki okus.

Tipična jela

Burgere i pomfrit: Iako se radi o najpoznatijem američkom jelu, burgeri u SAD-u nisu samo fast food – mnogi restorani nude razne varijacije s lokalnim sastojcima, pa se možete poslužiti burgerom koji je prilagođen vašim željama.

Hot-dog: Osim što je popularan u cijelom svijetu, hot-dog je poseban specijalitet američkih ulica, ali i restorana.

BBQ: Američki BBQ, osobito u južnim i srednjim dijelovima zemlje (Teksas, Kentucky), nudi meso pečeno na roštilju, obično uz razne soseve.

Apple pie: Ova poznata pita od jabuka prava je američka poslastica, koja će sigurno oduševiti ljubitelje slastica.

Sviđanje Hrvatima?

Hrvatska kuhinja također voli meso i roštilje, pa će Hrvati uživati u američkoj BBQ ponudi i mesnim jelima. No, za one koji više vole laganija jela, američka ponuda salata, sendviča i američkih palačinki bit će sjajan izbor. No, naći ćete i više prilagodbi europskim okusima, osobito u većim gradovima.

Meksiko: Strastvena, začinjena i slična hrvatskoj kuhinji

Meksiko je poznat po svojoj strastvenoj i začinjenoj hrani, koja je duboko ukorijenjena u kulturi i povijesti zemlje. Ako volite jela s bogatim okusima, začinima i svježim sastojcima, Meksiko je raj za vas. Meksiko je domaćin i jedne od najpoznatijih kuhinja svijeta.

Tipična jela:

Tacos: Meksička nacionalna hrana, tacos je kombinacija tortilje punjene mesom (obično piletinom, govedinom, svinjetinom ili ribe), povrćem i začinima. Tacosi mogu biti lagani, ali i prilično začinjeni.

Guacamole i salsa: Meksikanci obožavaju guacamole (avokado pomiješan s rajčicom, lukom i začinima) i razne vrste salsa umaka, koji se često poslužuju uz tortilje.

Quesadillas: Tortilje punjene sirom, povrćem, mesom ili gljivama. Slične su nekim vrstama naših pite, ali s meksičkim začinima i sastojcima.

Chiles en nogada: Za ljubitelje začinjene hrane, ovo jelo s punjenim paprikama i orašastim umakom bit će doživljaj.

Meksičke slastice: Poslastice poput churrosa (prženi kolačići od tijesta, posuti šećerom) i tres leches torte (biskvitna torta natopljena mlijekom) pružit će pravi okus Meksika.

Sviđanje Hrvatima?

S obzirom na to da Hrvatska kuhinja također voli jela bogata mesom, povrćem i začinima, meksička kuhinja će zasigurno odgovarati hrvatskim navijačima. Iako Hrvati možda neće biti naviknuti na toliku količinu začina, mnogi će uživati u bogatstvu okusa i mesnim jelima poput tacos i quesadilla.

Kanada: Mješavina britanske, francuske i autohtone kuhinje

Kanada je multikulturna zemlja koja nudi širok spektar jela, od francuskih specijaliteta na istoku, do britanskih utjecaja na zapadu, ali s jasnim autohtonim kanadskim elementima. Ovdje ćete naći bogatstvo okusa i sastojaka, uključujući jela koja odražavaju hladnu klimu.

Tipična jela:

Poutine: Ovo je jedno od najpoznatijih kanadskih jela – pomfrit prelivene sa sirevim umakom i pečenim mesom. Idealno je za ljubitelje brze hrane.

Tourtière: Francusko-kanadska pita od mesa, najčešće od svinjetine i govedine, začinjena i pečena u hrskavoj korici.

Caesar koktel: Popularni kanadski koktel napravljen od votke, soka od rajčice, začina i začinjene soli, često poslužuje uz celer i limun.

Maple syrup (Javorov sirup): Kanada je poznata po svom javorovom sirupu, koji se koristi za zaslađivanje palačinki, vafla i drugih slastica.

Sviđanje Hrvatima?

Kanadska kuhinja s poutineom i tourtièreom bit će vrlo zanimljiva Hrvatima koji uživaju u mesu i pečenim jelima. Iako nije previše začinjena, kanadska kuhinja bit će vrlo dobro prihvaćena zbog svojih bogatih okusa i jela koja podsjećaju na europske tradicije. Javorov sirup će se također svidjeti ljubiteljima slatkog, sličan je našim tradicionalnim medenjacima i kolačima.

Zaključak o hrani

Hrana u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će prava gastronomska avantura za Hrvate! Iako će možda biti potrebno malo vremena da se naviknu na začinjena jela Meksika, ljubitelji mesa i bogatih okusa sigurno će uživati. U SAD-u ćete pronaći raznoliku ponudu koja odgovara svim ukusima, dok će Kanada impresionirati svojim mirnim, ali ukusnim jelima koja spajaju europske i autohtone kanadske utjecaje. Bez obzira na to koju zemlju posjetili, hrana će biti neizostavan dio vašeg putovanja, a okus svakog jela donijet će posebnu čaroliju vašoj nogometnoj avanturi!

Spremite se za nevjerojatnu nogometnu avanturu!