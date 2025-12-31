Trenuci koji su promijenili kompletnu povijest Formule 1: O ovom će se pričati unucima

Sezona 2025. ostat će upisana zlatnim slovima u povijest Formule 1 kao jedna od najdramatičnijih i najneizvjesnijih u modernoj eri. U godini kada je sport slavio svoju 75. obljetnicu i opraštao se od tehničkih pravila uvedenih 2022. godine, svjedočili smo epskoj borbi za naslov prvaka koja je trajala do posljednjeg zavoja posljednje utrke u Abu Dhabiju.

Na kraju, Lando Norris okrunjen je za svjetskog prvaka, prekinuvši četverogodišnju vladavinu Maxa Verstappena i donijevši McLarenu prvi vozački naslov koji su čekali još od Lewisa Hamiltona 2008. godine. Bila je to sezona spektakularnih preokreta, nevjerojatnih povrataka i trenutaka koji su definirali novu generaciju vozačkih zvijezda.

Početak sezone bio je u potpunosti u znaku McLarena. Agresivan pristup dizajnu modela MCL39, čija je najveća snaga bilo superiorno upravljanje temperaturom guma, omogućio je momčadi iz Wokinga da dominira prvim dijelom prvenstva. Već na otvaranju sezone u Australiji, Lando Norris je pobjedom u promjenjivim, kišnim uvjetima najavio velike stvari. Njegov momčadski kolega, Oscar Piastri, potom je eksplodirao, nanizavši pobjede u Kini, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, preuzevši vodstvo u poretku vozača. Nakon još jedne pobjede u Miamiju, činilo se da nitko ne može zaustaviti bolide boje papaje.

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

Dok je McLaren jurio prema naslovima, Red Bull se našao u neočekivanim problemima. Njihov RB21 patio je od uskog operativnog prozora, a jedino je Max Verstappen uspijevao izvući maksimum, pobjedama u Japanu i Imoli držeći korak. Međutim, McLaren je nastavio dominirati, Norris je osvojio Monaco, a Piastri Španjolsku. Nakon Velike nagrade Austrije, gdje je Norris pobijedio, a Verstappen odustao već u prvom krugu, činilo se da je prvenstvo odlučeno. Do ljetne stanke, a posebno nakon Velike nagrade Nizozemske, gdje je Piastri ostvario Grand Chelem, a Norris odustao zbog kvara, Verstappenov zaostatak narastao je na nevjerojatna 104 boda. Mnogi su ga već otpisali.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, tada je uslijedio jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta. Red Bull je tijekom drugog dijela sezone uveo niz ključnih nadogradnji koje su transformirale bolid, a Verstappen je pokazao zašto je četverostruki svjetski prvak. Od pobjede u Monzi, gdje je srušio rekord za najbržu utrku u povijesti F1, Nizozemac je započeo nevjerojatan niz. Trijumfirao je i u Bakuu, gdje je vodeći Piastri izletio, te dominantno slavio u Austinu. Iako je McLaren osigurao konstruktorski naslov u Singapuru, borba za vozačku titulu postajala je sve napetija. Norris je ključnim pobjedama u Meksiku i São Paulu održavao prednost, ali drama je tek slijedila. U Las Vegasu, Verstappen odnosi pobjedu, dok su oba McLarena diskvalificirana zbog tehničkih nepravilnosti, što je Verstappenu dalo neočekivani vjetar u leđa. Pobjedom u Kataru, Nizozemac je smanjio zaostatak i doveo se u poziciju da se u Abu Dhabiju bori za peti uzastopni naslov, stvorivši troboj s Norrisom i Piastrijem za finale sezone.

Formulu 1 u 2026., 2027. i 2028. možete gledati na RTL-u i platformi VOYO.

Osim borbe za vrh, sezona 2025. ponudila je pregršt uzbudljivih priča i neočekivanih heroja. Mercedes je pokazao jasan napredak, a George Russell odvozio je svoju najjaču sezonu dosad, ostvarivši pobjede u Kanadi i Singapuru. Njegov novi kolega, rookie Andrea Kimi Antonelli, impresionirao je s tri postolja i pokazao da je budućnost momčadi. Jedan od najemotivnijih trenutaka sezone dogodio se na Silverstoneu, gdje je Nico Hülkenberg u Sauberu, nakon rekordna 239 starta, konačno stigao do svog prvog postolja. Veliki iskorak napravio je i Williams, koji je s Carlosom Sainzom i Alexom Albonom osigurao peto mjesto, najbolji rezultat od 2017. U Haasu je rookie Oliver Bearman nadmašio iskusnog Estebana Ocona, ostvarivši sjajno četvrto mjesto u Meksiku. Svjetla točka za Red Bullovu B momčad bio je Isack Hadjar, koji je debitantskom sezonom i postoljem u Zandvoortu zaslužio promociju u Red Bull za 2026. S druge strane, Aston Martin je razočarao, unatoč velikim ambicijama, dok je Alpine proživio katastrofalnu sezonu, čvrsto zacementiran na dnu poretka. Najveće razočaranje bio je Ferrari. Unatoč dolasku Lewisa Hamiltona, momčad nije ostvarila pobjedu, boreći se s tehničkim problemima bolida. Sedam postolja Charlesa Leclerca bila je slaba utjeha za momčad koja je ponovno podbacila.

Sve je stalo u posljednju utrku sezone na stazi Yas Marina. Norris, Verstappen i Piastri ušli su u vikend s matematičkim šansama za naslov, stvarajući napetost kakva se rijetko viđa. Verstappen je osvojio ključni pole position, ispred Norrisa na drugom i Piastrija na trećem mjestu, i postavio temelje za savršen završetak. U utrci je Nizozemac bio nedodirljiv i suvereno je odjurio do pobjede, učinivši sve što je bilo u njegovoj moći. Međutim, sva pažnja bila je usmjerena na Landa Norrisa. Britancu je za prvi naslov u karijeri bilo dovoljno treće mjesto. Tijekom cijele utrke vozio je pod ogromnim pritiskom, s Piastrijem ispred sebe i vrebajućim Ferrarijem iza leđa. No, Norris je pokazao zrelost prvaka, vozio je smireno i bez greške, te prošao ciljem kao treći. To mu je bilo dovoljno da osigura naslov prvaka sa samo dva boda prednosti ispred Verstappena u jednom od najtjesnijih raspleta prvenstva, okončavši 15 godina dugo čekanje McLarena na vozačku krunu. Slavlje u boksu McLarena bilo je neopisivo, a Norris je postao 11. britanski vozač s titulom svjetskog prvaka.

Sezona 2025. označila je spektakularan kraj jedne tehničke ere i savršenu najavu za ono što slijedi. S potpuno novim pravilima za bolide i pogonske jedinice za 2026. godinu, dolaskom Audija kao tvorničke momčadi, povratkom Forda u partnerstvu s Red Bullom te ulaskom Cadillaca, Formula 1 ulazi u novo, uzbudljivo razdoblje. Rivalstva iskovana u vatri 2025. godine jamče da nas čeka još mnogo drame. No, ova će sezona ostati upamćena kao godina u kojoj je Lando Norris prekinuo dominaciju jednog čovjeka i vratio legendarni McLaren na krov svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 ekskluzivno na RTL-u: 'Ulazimo u potpuno nepoznatu (se)zonu, puno toga se mijenja'