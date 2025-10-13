Poznati termini utakmica SP-a 2026: Za Hrvatsku ćemo navijati u gluho doba noći!?

Hrvatska je nakon listopadskog ciklusa osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, iako to ona najrigoroznija matematika još uvijek ne smije potvrditi.

Vatreni mogu ostati bez plasmana na najveću nogometnu smotru jedino u slučaju da obje preostale dvije utakmice - doma protiv Farskih Otoka te u gostima protiv Crne Gore - izgube jako visokom razlikom, a Češka svoju jedinu preostalu utakmicu - doma protiv Gibraltara - dobije abnormalno visokom razlikom.

Čak i oni rigorozni analitičari stavili su 100 posto uz naše ime u poretku kolike šanse ima reprezentacija za plasman, stoga bi bilo u redu da pričamo o SP-u kao natjecanju na kojem ćemo braniti dvije medalje u nizu, srebro iz Rusije 2018. te broncu iz Katara 2022. godine.

Ovaj SP bit će najveći turnir ikad u izdanju koje mijenja uobičajena pravila i same standarde natjecanja. Prvi put nastupit će 48 reprezentacija, raspoređenih kroz tri države domaćina, Meksiko, SAD te Kanadu, a cijeli program trajat će ukupno 39 dana.

Svih 48 reprezentacija bit će podijeljeno u 12 skupina s po četiri momčadi, a zatim slijedi šesnaestina finala u koju će se plasirati dva prvoplasirana iz svake skupine te osam najuspješnijih trećeplasiranih. Dakle, četiri (od 12) trećeplasirane reprezentacije po najslabijem učinku neće proći dalje.

Lude satnice

Minimalno su tu dakle tri utakmice po skupinama, a novost je šesnaestina umjesto dosadašnje osmine finala, što znači da one reprezentacije koje odu do kraja neće igrati ukupno dosadašnjih sedam već osam utakmica. Većim brojem utakmica vidjet ćemo najvjerojatnije i rušenje nekih rekorda, a iako je za očekivati kako će gledanost također biti rekordna, postoji detalj koji itekako brine organizatore.

Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, spominjao je da 'muku muče' kako zadovoljiti sve strane oko termina prijenosa, a konačni rezultat mogao bi jako razočarati europske gledatelje, u koju naravno spadamo i mi.

Naime, planirani počeci dvoboja u skupinama su u 18 sati, 21 sat, ponoć te 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu. Bode u oči ovaj termin u tri sata ujutro koji nikako neće imati istu gledanost kao spomenuti raniji termini.

Spomenimo i kako će se ždrijeb skupina održati u Washingtonu 5. prosinca, kada će se doznati suparnici i raspored. Hrvatska je tu još uvijek u lovu na status nositelja, popularni 'prvi šešir', koji bi nam u ždrijebu donio da izbjegnemo one najjače svjetske reprezentacije. Sve o tome pročitajte OVDJE.

