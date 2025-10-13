Hrvatska lovi i mjesto nositelja: Evo kako sada stojimo u ludoj utrci za Pot 1
Hrvatska osim palsmana na SP lovi i mjesto u prvom šeširu
Hrvatska je u Varaždinu protiv Gibraltara slavila 3-0 u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te se tako plasirala na završni turnir, iako matematički nije sve do kraja potvrđeno.
Hrvatska osim plasmana na SP lovi i mjesto u prvom šeširu koji bi nam u ždrijebu za skupine SP-a donio da izbjegnemo one najjače svjetske reprezentacije.
Vatreni su remijem bez golova u Pragu pogoršali svoj status i sada ne ovise samo o sebi hoće li biti među prvih devet na FIFA-inoj ljestvici.
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili
Pobjeda od 3-0 protiv Gibraltara donijela nam je svega 0.8 bodova i tako nas ostavila na desetom mjestu, točnije kao prve ispod crte. Najbolje u ovoj utrci stoji Njemačka koja sve drži u svojim rukama iako je sada na 11. mjestu. Pobjedi li sutra Sjevernu Irsku na gostovanju doći će na deseto mjesto i potisnuti našu momčad na 11. poziciju. Do kraja još imaju Luksemburg u gostima i Slovačku kod kuće, a osvoji li Elf maksimalni broj bodova, Vatreni sigurno sele u drugi šešir. No, kiksaju li Nijemci, mi imamo priliku oteti im to mjesto.
Iako je trenutno ispred nas, Italija nema veće šanse od nas, ali bi nas mogao ugroziti Maroko koji će izborom protivnika u prijateljskim utakkmicama također loviti ključne bodove. Mogu puno dobiti, ali i izgubiti.
FIFA-in renking nakon utakmica u studenom bit će konačni, a Hrvatska još uvijek može do 'prvog šešira'. Znat ćemo puno više već sutra, nakon utakmice Njemačke kod Sjeverne Irske.
POGLEDAJTE VIDEO: Navijači sigurni u visoku pobjedu: 'Odmah ćemo večeras osigurati plasman na SP'