Hrvatska lovi i mjesto nositelja: Evo kako sada stojimo u ludoj utrci za Pot 1

Hrvatska je u Varaždinu protiv Gibraltara slavila 3-0 u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te se tako plasirala na završni turnir, iako matematički nije sve do kraja potvrđeno.

Hrvatska osim plasmana na SP lovi i mjesto u prvom šeširu koji bi nam u ždrijebu za skupine SP-a donio da izbjegnemo one najjače svjetske reprezentacije.

Vatreni su remijem bez golova u Pragu pogoršali svoj status i sada ne ovise samo o sebi hoće li biti među prvih devet na FIFA-inoj ljestvici.

Pobjeda od 3-0 protiv Gibraltara donijela nam je svega 0.8 bodova i tako nas ostavila na desetom mjestu, točnije kao prve ispod crte. Najbolje u ovoj utrci stoji Njemačka koja sve drži u svojim rukama iako je sada na 11. mjestu. Pobjedi li sutra Sjevernu Irsku na gostovanju doći će na deseto mjesto i potisnuti našu momčad na 11. poziciju. Do kraja još imaju Luksemburg u gostima i Slovačku kod kuće, a osvoji li Elf maksimalni broj bodova, Vatreni sigurno sele u drugi šešir. No, kiksaju li Nijemci, mi imamo priliku oteti im to mjesto.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 12 Oct):



1⃣ 🇪🇸 1879

2⃣ 🇫🇷 1872.39

3⃣ 🇦🇷 1872.06

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1823

5⃣ 🇵🇹 1784

6⃣ 🇧🇷 1765

7⃣ 🇳🇱 1760 (➕4.5)

8⃣ 🇧🇪 1732

9⃣ 🇮🇹 1712

1⃣0⃣ 🇭🇷 1710 (➕0.8)

1⃣1⃣ 🇩🇪 1707.90

1⃣2⃣ 🇲🇦 1707.84



▪️🇭🇷 added very little pts by beating 🇬🇮 and will drop out of Top 10… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Iako je trenutno ispred nas, Italija nema veće šanse od nas, ali bi nas mogao ugroziti Maroko koji će izborom protivnika u prijateljskim utakkmicama također loviti ključne bodove. Mogu puno dobiti, ali i izgubiti.

🇭🇷 Croatia is the first European team that qualifies for the World Cup in 10,000/10,000 of our simulations!



But for mathematical confirmation they will have to wait until November.



🇨🇿 Czechia qualifies for playoffs in 100% of simulations as well.



🇫🇴 Faroes would need to get… pic.twitter.com/dRaZrUj0Zi — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

FIFA-in renking nakon utakmica u studenom bit će konačni, a Hrvatska još uvijek može do 'prvog šešira'. Znat ćemo puno više već sutra, nakon utakmice Njemačke kod Sjeverne Irske.

📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 12 Oct):



100% 🇭🇷 Croatia

99.9% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

99.9% 🇳🇱 Netherlands

99.8% 🇵🇹 Portugal

99% 🇫🇷 France

99% 🇪🇸 Spain

98% 🇦🇹 Austria

98% 🇨🇭 Switzerland

98% 🇳🇴 Norway

81% 🇩🇰 Denmark

70% 🇩🇪 Germany

67% 🇧🇪 Belgium — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

