Hrvatska je 99,9 posto sigurna: Evo koji SF-scenarij bi nas gurnuo u probleme

Hrvatska reprezentacija pobijedila je Gibraltar u Varaždinu i 99,9 se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Službeno, i dalje ne možemo čestitati Zlatku Daliću i njegovim reprezentativcima. To ćemo morati sačuvati za studeni.

Zašto nije sto posto sigurno? Zato jer nas Češka i dalje može prestići, ali to je u domeni znanstvene fantastike. Naime, šanse da Hrvatska ne uzme niti bod doma protiv Farskih otoka i u gostima protiv Crne Gore mjere se u promilima, a čak i tada bi bilo čudno da nas Češka prestigne.

Hrvatska gol-razlika nakon šest utakmica je +19, a Češka jednu utakmicu do kraja ima +4. Uzmimo da će Hrvatska izgubiti obje utakmice s minimalnom razlikom, to znači da bi Česi morali pobijediti Gibraltar 13 razlike. Dakle, Česi moraju razbiti Gibraltar i nadati se da ćemo mi izgubiti obje utakmice, i to s većom razlikom.

Dakle, ogromno čudo bi se trebalo dogoditi da Hrvatska propusti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

