Loža u Varaždinu u znaku politike: Bivša ministrica privukla pažnju, ovo nije prikazano na TV-u
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Uoči kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu, na tribinama je viđena i Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade i aktualna direktorica u privatnom sektoru.
Uoči kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu, na tribinama je viđena i Martina Dalić, nekadašnja visoka dužnosnica Vlade RH i aktualna direktorica u privatnom sektoru. Njeno prisustvo na stadionu brzo je primijećeno među gledateljima i na društvenim mrežama, gdje su fotografije i komentari počeli kružiti.

Na poluvremenu Hrvatska vodi s 1:0.  Posjed lopte je nekih 90 posto u korist Marca Pašalića, a ostalih 10 posto za ostale igrače Hrvatske. Tako je otprilike izgledalo prvo poluvrijeme. Međutim, morat ćemo zabit što prije bar još jedan gol kako ne bi drhtali nad mogućom kontrom. 

12.10.2025.
22:00
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Martina DalićVatreniVaraždin
Loža u Varaždinu u znaku politike: Bivša ministrica privukla pažnju, ovo nije prikazano na TV-u