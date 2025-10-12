Loža u Varaždinu u znaku politike: Bivša ministrica privukla pažnju, ovo nije prikazano na TV-u

Uoči kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu, na tribinama je viđena i Martina Dalić, nekadašnja visoka dužnosnica Vlade RH i aktualna direktorica u privatnom sektoru. Njeno prisustvo na stadionu brzo je primijećeno među gledateljima i na društvenim mrežama, gdje su fotografije i komentari počeli kružiti.

Na poluvremenu Hrvatska vodi s 1:0. Posjed lopte je nekih 90 posto u korist Marca Pašalića, a ostalih 10 posto za ostale igrače Hrvatske. Tako je otprilike izgledalo prvo poluvrijeme. Međutim, morat ćemo zabit što prije bar još jedan gol kako ne bi drhtali nad mogućom kontrom.