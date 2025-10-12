Varaždin je u centru pažnje: Zgodne navijačice, poklon za Dalića i poruka za Modrića

Hrvatska u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.To je 101. utakmica Zlatka Dalića na klupi reprezentacije, a upravo je njegova želja bila da se igra u Varaždinu.

Na tribinama je ispisano ZLATKO 100, a Marijan Kustić i Stipe Pletikosa uručili su Daliću uz veliki pljesak tribina i poseban dres te još nekoliko poklona. Posebnost dresa je što je broj '100' napravljen od zastava reprezentacija protiv kojih je Hrvatska igrala otkad je on izbornik.

Prije samo nekoliko dana navršilo se točno osam godina otkako je Zlatko Dalić preuzeo klupu hrvatske nogometne reprezentacije i to u trenutku kada je momčad bila na rubu ispadanja iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Danas je Dalić najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa.

Dalićev put na klupi Hrvatske počeo je 9. listopada 2017., kada je naslijedio Antu Čačića i odmah vodio reprezentaciju u ključnoj utakmici kvalifikacija protiv Ukrajine. Hrvatska je tada slavila 2:0 i izborila dodatne kvalifikacije, gdje je s ukupnih 4:1 izbacila Grčku.

Nedugo zatim uslijedila je čarobna ljetna bajka – Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., na kojem je Hrvatska dogurala do finala i osvojila povijesno srebro.

U sljedećim godinama Dalić je s reprezentacijom ostvario i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., te srebro u Ligi nacija 2023., potvrdivši status najuspješnijeg hrvatskog izbornika svih vremena.