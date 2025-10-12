Za njih je kvalifikacijski put trajao dvije godine: Srušili su rekorde, ali završili tragično

Hrvatska nogometna reprezentacija blizu je kraja svoga puta na Svjetsko prvenstvo. Dvije pobjede su Dalićevi momci udaljeni od plasmana na SP. Iako je već sada, u listopadu, 99 posto jasno da će Hrvatska igrati sljedećeg ljeta u Sjevernoj Americi, u studenom bi to trebalo biti matematički potvrđeno.

Imaju legendarno ime na klupi

Hrvatska je svoj put započela početkom lipnja u portugalskom Faru pobjedom nad Gibraltarom. Put će biti službeno gotov 17. studenog u Podgorici. To je ukupno kvalifikacijski put od nešto više od pet mjeseci. Ništa posebno, dapače, vrlo kratko. Ipak, postoji reprezentacija koja je točno dvije godine pokušavala izboriti plasman na SP da bi konačno svoj put neuspješno završili u subotu 11, listopada porazom od Iraka. Riječ je o Indoneziji koja je svoj put započela 12. listopada 2023. kada su prvoj rundi kvalifikacija u Aziji pobijedili Brunej s dva puta po 6:0.

Reprezentacija koju vodi legendarni Nizozemac Patrick Kluivert put je nastavila u drugoj rundi kada su u grupi s Irakom, Vijetnamom i Filipinima zauzeli drugo mjesto i plasirali se u 3. rundu i grupu od šest ekipa. Tamo su u Grupi C završili na četvrtom mjestu. Japan i Australija su završili na prva dva mjesta i plasirali se na SP, a Saudijska Arabija i Indonezija su izborili dodatnu, četvrtu rundu.

Koje rekorde je Indonezija srušila?

Četvrta runda sastoji se od dvije grupe po tri ekipe gdje je Indonezija u ovom ciklusu izgubila od Saudijske Arabije i Iraka i tako nakon dvije godine zaključili svoj put u kvalifikacijama i propustili se plasirati na prvo Svjetsko prvenstvo. Zanimljivo, 1938. su nastupali kao Nizozemska Istočna Indija, nizozemska kolonija koja nije bila suverena država.

Ukupno je Indonezija odigrala 20 utakmica u kvalifikacijskom ciklusu. To je najveći broj utakmica za neku momčad u povijesti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Tijekom dvije godine borbe, Indonezija je također zabilježila najveći broj igrača u povijesti. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine za reprezentaciju je nastupilo 47 igrača.

Dvije godine borbe na kraju je završilo - tragično.

