Srpski problemi ne prestaju: Nakon Piksija ostali bez pet važnih reprezentativaca

Srbija je u subotu navečer u Leskovcu poražena od Albanije 1:0 i tako si uvelike smanjila šanse za plasman na SP. Ta je utakmica dodatno ogoljela probleme srpske reprezentacije, a Dragan Stojković je podnio ostavku.

Utakmicu protiv Andore vodit će Zoran Mirković, a pred put u Andoru otkazalo je još pet reprezentativaca. Riječ je o Nikoli Milenkoviću, Andriji Živkoviću, Predragu Rajkoviću, Luki Joviću i Draganu Rosiću. Kao razlog su navedeni umor i povrede, a privremeni je izbornik pozvao tri zamjene.

Riječ je oizizteiz. Srbija će u Andori igrati u utorak u 20:45, a do kraja moraju pobijediti sve tri utakmice i nadati se kiksu Albanije kako bi došli do drugog mjesta.

