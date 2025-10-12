Srbija ključa zbog poraza od Albanije: 'Vrapci tetovirani. Kakva država, takva reprezentacija'

Srpska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz na domaćem terenu. U Leskovcu je u subotu Albanija slavila s 1-0, a presudio je pogodak Roya Manaja u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Dvoboj je odigran u tmurnoj atmosferi, na malom stadionu i pred razočaranim domaćim navijačima koji su, nakon posljednjeg zvižduka, svoje frustracije iznijeli na društvenim mrežama.

Komentari su bili oštri, emotivni i puni razočaranja

Reakcije navijača:

“Kakva država, takva reprezentacija!”

“Zbog Piksija, vratite Pešića!”

“Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije.”

“Sramota, ovo ne treba ni gledati.”

“Kakva država, takva reprezentacija.”

“Bravo, Albanija!”

“Nije kriv izbornik, ima i do igrača.”

“Balvani, jedanaest metara drva.”

“Kome se ono radi novi stadion?”

“Vidiću, doktore, spašavaj stvar!”

“Kakvi ‘orlovi’? Najobičniji vrapci, tetovirani!”

“Skandal!”

Ispod objava nicali su i još žešći komentari:

“Caci reprezentacija, pa takav i rezultat… Sramota.”

“Ja ne bih pustio Mitrovića ni svinje da čuva, a kamoli da igra za reprezentaciju.”

“Kakva vlast, takav nam i fudbal.”

“Nikad više srpski dres da niste obukli.”

“Bolja atmosfera na tribinama za vrijeme korone nego ovo danas.”

“U što jaka atmosfera, jake priče.”

“Ide ćaci, legenda u legendu.”

Kriza u redovima Srbije

Srbija se sada nalazi u neugodnoj situaciji u kvalifikacijskoj skupini – trećeplasirana je sa sedam bodova u pet utakmica, dok je Albanija druga s 11 bodova u šest susreta.

Poraz u Leskovcu ozbiljno je ugrozio izglede “orlova” za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

U subotu navečer stigla je i potvrda da je Fudbalski savez Srbije prihvatio ostavku izbornika Dragana Stojkovića Piksija, koji je nakon susreta rekao da preuzima punu odgovornost za neuspjeh.

Novi privremeni izbornik je Zoran “Bata” Mirković

Reprezentacija Srbije već u utorak putuje u Andoru, gdje ih očekuje nastavak kvalifikacija i, možda, posljednja prilika za spas sezone.

Iako se prvotno nagađalo da će momčad voditi Goran Đorović, to se neće dogoditi jer su s Piksijem reprezentaciju napustili i njegovi najbliži suradnici.

Odluka je pala na Zorana “Batu” Mirkovića, aktualnog izbornika mlade reprezentacije, koji će privremeno preuzeti seniorski sastav. Riječ je o prijelaznom rješenju do imenovanja novog izbornika.

Najozbiljniji kandidat za tu poziciju, prema srpskim medijima, je Veljko Paunović, bivši trener mlade reprezentacije i nekadašnji strateg Readinga te Real Ovieda.

Srbija tako nastavlja kvalifikacije u teškom ozračju – bez izbornika, bez povjerenja navijača i s minimalnim šansama za plasman na svjetsku scenu.

Utakmica u Leskovcu možda je bila samo sportski poraz, ali odjek koji je izazvala pokazuje da je za mnoge imala mnogo dublje značenje.

