Zagreb je grmio tijekom koncerta u Areni: Krema domaće scene i hrvatske zastave u zraku

Koncert "Domu mom" ispunio je zagrebačku Arenu, okupivši generacije u slavlju domoljublja i zajedništva. Ovaj koncert zamišljen je kao nacionalni susret prožet ljubavlju prema domovini.

Na pozornici su se našla i brojna poznata imena domaće glazbene scene. Pero Galić, nekadašnji frontmen Opće Opasnosti, Jacques Houdek, Tiho Orlić, klape HRM “Sveti Juraj” i Cambi, te Zaprešić Boysi.

Nastupili su i tamburaši Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD “Ivan Goran Kovačić” i Etno skupina Čuvarice.

