Zagreb je grmio tijekom koncerta u Areni: Krema domaće scene i hrvatske zastave u zraku

Zagreb je grmio tijekom koncerta u Areni: Krema domaće scene i hrvatske zastave u zraku
Foto: Matija Habljak/pixsell
23
Koncert "Domu mom" ispunio je zagrebačku Arenu, okupivši generacije u slavlju domoljublja i zajedništva. Ovaj koncert zamišljen je kao nacionalni susret prožet ljubavlju prema domovini.

Na pozornici su se našla i brojna poznata imena domaće glazbene scene. Pero Galić, nekadašnji frontmen Opće Opasnosti, Jacques Houdek, Tiho Orlić, klape HRM “Sveti Juraj” i Cambi, te Zaprešić Boysi. 

Nastupili su i tamburaši Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD “Ivan Goran Kovačić” i Etno skupina Čuvarice.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve pjevao u Areni i kako je to izgledalo. 

11.10.2025.
22:29
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
KoncertZagrebacka ArenaDomu Mom
