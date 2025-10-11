Glazbeni spektakl 'Domu mome' u Areni: Poslušajte poruke Škore što ovaj koncert znači

'ČISTA EMOCIJA' /

Domoljubni koncert Domu mom večeras je u zagrebačkoj Areni, nastupaju Mate Bulić, Miroslav Škoro, Klapa Cambi i drugi. Miroslav Škoro za RTL Danas rekao je da su neke od pjesama nastale i prije više desetljeća te su obilježile živote mnogih, a Josip Ivančić rekao je da u pjesmama ništa nije umjetno, nego se tu osjeti čista emocija. Pogledajte u videu što su rekli reporteri Maji Oštro Flis glazbenici prije koncerta na kojem se očekuje tisuće ljudi.