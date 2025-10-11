Hrvatski grad na nogama zbog straha: 'Sele nam toksično brdo!'

Tone otpada od šljake iz šibenske tvornice legura trebalo bi biti zbrinuto u sisačkoj tvrtki.

Građani traže hitno zaustavljanje posla i micanje takozvane troske iz grada.

"Ovo je gusto naseljeno područje, tražimo da nam dokažu da nije opasno...", rekla nam je jedna od prosvjednica.

Oko 150 tona ovog otpada najprije je 15 godina bilo na ilegalnom odlagalištu u Donjim Biljanama. Tek ove godine država je raspisala natječaj za zbrinjavanje, a najpovoljnija je bila ponuda tvrtke Kemokop u Sisku.

Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša, govori nam: "Radi se o neopasnom otpadu - to smo niz puta utvrdili analizama - i nedvojbeno je utvrđeno nizom analiza, laboratorijski... da se ona može odlagati na odlagališta za neopasni otpad."

Kazna Hrvatskoj od Europske komisije

Zbog ovog slučaja Europska komisija tužila je Hrvatsku. Sud EU-a utvrdio je kršenje Direktive i Hrvatsku opalio po džepu. U presudi se spominje i štetnost troske: "Prema Komisijinu mišljenju, ispitivanja koja je provela Republika Hrvatska uopće nisu dokazala da ne postoji opasnost za okoliš. Nasuprot tomu, u njima je istaknut određen broj elemenata na temelju kojih je moguće zaključiti da je predmetna troska, odložena u Biljanama Donjim, opasna za okoliš i zdravlje ljudi."

Iz Kemokopa kažu da su do sada iz Biljana preuzeli 7 tisuća tona. I oni uvjeravaju da otpad nije opasan i da sve rade po propisima.

"Na našoj lokaciji se otpad od obrade troske ne drobi, nego samo prosijava. Najsitnija frakcija se pokriva i ovlažuje vodenom maglom, čime se sprječava pojava prašine. Sve što radimo odvija se u skladu s propisima, pod nadzorom institucija i bez štetnog utjecaja na zdravlje ljudi, zrak, vodu ili tlo", navode iz te tvrtke.

Organizatorica prosvjeda pita: "Znate kako izgledaju te prskalice? Kao da prskate vrt – sve to odlazi u našu vodu i u Savu!"

U tvrtki je bila inspekcija, Fond tvrdi – nepravilnosti nisu utvrđene.

HDZ-ovog gradonačelnika Domagoja Orlića na prosvjedu nije bilo, ali nam je odgovorio na poruku. Od Ministarstva je zatražio vještačenje otpada i pisao Fondu.

"Jasno smo zatražili hitno reagiranje i postavljanje mjernih postaja koje će pratiti mjerenje koncentracije onečišćujućih tvari lebdećih čestica. Inzistiramo da se provedu najmanje tri nepovezane i neovisne analize sastava troske koja se dovozi u Sisak i kolika je opasna za okoliš", navodi gradonačelnik Orlić.

Prostore tvornice zidom dijeli lječilište, blizu je rekreacijska zona. Dozvole Kemokopu da u naseljenom dijelu grada zbrinjava otpad dala je bivša vlast – gradonačelnica iz redova SDP-a Ikić Baniček nije odgovarala na naše poruke, kao ni bivši HDZ-ov župan Ivo Žinić.

"Ja živim u prvoj kući... to navečer smrdi, ne može se živjeti...", rekao nam je prosvjednik.

Državi je u interesu 15 godina star problem riješiti jer prema presudi Suda EU-a po danu plaća 6500 eura penala – uz fiksnu kaznu od milijun eura – državu bi nemar mogao stajati 5 milijuna eura. Sisačani tvrde – najveću cijenu ipak će platiti oni, vlastitim zdravljem.