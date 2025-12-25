Toskana traži povratak legendarnog dijamanta: Neočekivano se pojavio u Kanadi

Nakon gotovo čitavog stoljeća misterija, legendarni Firentinski dijamant, za kojeg se vjerovalo da je zauvijek izgubljen, neočekivano se pojavio u trezoru jedne kanadske banke.

No, umjesto da ovo otkriće stavi točku na priču o jednom od najpoznatijih dragulja na svijetu, ono je otvorilo novo poglavlje jer je vodstvo Toskane najavilo kako će pokrenuti inicijativu za njegov povratak u Firencu, grad po kojem nosi ime, piše Sewelo Mag.

Stoljeće obiteljske tajne

Sudbina ovog iznimnog dragulja od 137,27 karata bila je predmetom brojnih nagađanja još od raspada Austro-Ugarskog Carstva nakon Prvog svjetskog rata. Posljednji austrougarski car, Karlo I., ponio je privatni obiteljski nakit u izgnanstvo, no nakon njegove smrti 1922. godine, dijamantu se gubi svaki trag. Godinama su kružile teorije da je prodan, ukraden ili čak ponovno izrezan na manje dijelove i raspršen po svijetu.

Istina je, međutim, bila daleko od toga i čuvana je kao stroga obiteljska tajna. Kako je nedavno otkrio Karlov unuk, Karl von Habsburg-Lothringen, njegova baka, carica Zita, sačuvala je dijamant i druge dragocjenosti. Tijekom Drugog svjetskog rata, bježeći pred nacistima, carica je s osmero djece pronašla utočište u kanadskoj provinciji Quebec. Obiteljsko blago, uključujući i Firentinski dijamant, pohranila je u malenom kovčegu u sef lokalne banke.

Njezina je želja bila da lokacija ostane tajna stotinu godina nakon smrti njezina supruga. Tajnu je povjerila samo dvojici sinova, koji su je potom prenijeli na svoje nasljednike. Tek nedavno, nakon isteka zadanog roka, obitelj je odlučila otkriti svijetu da je dragulj na sigurnom.

Dragulj s potpisom Medicija i Habsburgovaca

Ovaj svjetložuti dijamant, poznat i kao "Toskanac", ima bogatu i burnu povijest. Njegovi korijeni sežu sve do 15. stoljeća i Karla Smjelog, vojvode od Burgundije. Ipak, slavu je stekao u rukama moćne firentinske obitelji Medici. Dragulj je bio dio njihove riznice sve do 1737. godine, kada je izumiranjem njihove loze prešao u vlasništvo dinastije Habsburg-Lotaringija udajom Marije Terezije za Franju Stjepana Lotarinškog, tadašnjeg velikog vojvodu Toskane. Dijamant je potom prenesen u Beč, gdje je postao jedan od najvažnijih dragulja u carskoj riznici palače Hofburg.

Upravo ta povijesna veza s Firencom danas je temelj zahtjeva Toskane. Alfonso Giani, predsjednik regionalnog vijeća, izjavio je kako regija želi povratak dijela svoje baštine. Autentičnost kamena, koji je desetljećima ležao umotan u požutjeli papir, potvrdio je Christoph Köchert iz bečke draguljarske kuće A.E. Köchert, nekadašnjih carskih draguljara, čime je otklonjena svaka sumnja u njegovu izvornost.

Obitelj Habsburg-Lotaringija izrazila je namjeru izložiti dijamant i petnaestak drugih pronađenih komada nakita u jednom od kanadskih muzeja. Time se žele zahvaliti zemlji koja je njihovoj obitelji pružila sigurno utočište u najtežim vremenima. Ipak, zahtjev Toskane sada otvara složeno pitanje vlasništva i kulturne pripadnosti. Dok obitelj dragulje smatra privatnim vlasništvom, Toskana ih vidi kao neodvojivi dio svoje povijesti. Time je priča o Firentinskom dijamantu, umjesto završetka, dobila novi, potencijalno diplomatski zaplet, čiji će ishod odrediti hoće li se ovaj legendarni dragulj vratiti u grad koji mu je dao ime.

