CELEBRITY SEOZNA /

Sin Michaela Jordana u showu punom izdaje: Može li Marcus Jordan preživjeti Traitors SAD?

Sin Michaela Jordana u showu punom izdaje: Može li Marcus Jordan preživjeti Traitors SAD?
Foto: voyo

Ime Michael Jordan predstavlja dominaciju, mentalnu snagu i nasljeđe. No što se događa kada se pobjednički DNK prebaci iz NBA arene u svijet u kojem vladaju laž, manipulacija i izdaja?

1.3.2026.
7:17
Hot.hr
voyo
Sin Michaela Jordana, Marcus Jordan, odlučio je testirati svoje granice ulaskom u psihološki reality spektakl 'Traitors SAD' – čija druga sezona kreće na platformi Voyo, donoseći još više intriga, saveza i spektakularnih preokreta.

Foto: voyo

Iz očeve sjene u škotski dvorac pun intriga

Marcus Jordan odavno je odlučio da neće živjeti isključivo od prezimena koje nosi. Iako je igrao sveučilišnu košarku, vlastiti identitet izgradio je kroz poduzetništvo – osnivač je luksuznog butika tenisica Trophy Room, inspiriranog očevom legendarnom karijerom.

Ipak, u fokus javnosti ponovno dolazi zbog veze s Larsom Pippen, bivšom suprugom Scottieja Pippena, očevog legendarnog suigrača. Njihov ulazak u T'Traitors SAD' kao prvog natjecateljskog para odmah ih je pretvorio u metu.

U igri u kojoj je povjerenje najrjeđa valuta – dvoje ljudi koji si bezrezervno vjeruju predstavljaju prijetnju svima. Upravo takve dinamike gledatelje čekaju u novoj sezoni showa na Voyo, gdje će druga sezona donijeti još napetije psihološke obračune.

Sin Michaela Jordana u showu punom izdaje: Može li Marcus Jordan preživjeti Traitors SAD?

Foto: voyo
Foto: voyo

Globalni hit: Game show koji je zaludio svijet

Ako još niste gledali ovaj globalni hit – pripremite se na ovisnost. Traitors SAD snima se u spektakularnom škotskom dvorcu  i temelji se na konceptu socijalne dedukcije. Natjecatelji su podijeljeni na:

  • Vjerne (Faithful) – pokušavaju otkriti izdajnike
  • Izdajice (Traitors) – potajno eliminiraju ostale

Svake noći netko 'nestane'. Svakog dana slijedi dramatično izbacivanje. Nitko nikome ne vjeruje. Savezi pucaju. Paranoja raste.

Marcus je u show ušao smireno, analitično i strateški – baš kako biste očekivali od sina Michaela Jordana. Brzo je stekao povjerenje ostalih natjecatelja. No u igri poput ove, reputacija 'poštenog igrača' može biti smrtonosna.

Sin Michaela Jordana u showu punom izdaje: Može li Marcus Jordan preživjeti Traitors SAD?
Foto: voyo

Hoće li prezime Jordan Marcusu donijeti dodatne bodove ili ga učiniti metom? Gledaj u novoj sezoni showa ‘Traitors SAD’ na platformi Voyo.

VoyoGame ShowNova Sezona
