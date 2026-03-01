Sin Michaela Jordana u showu punom izdaje: Može li Marcus Jordan preživjeti Traitors SAD?
Ime Michael Jordan predstavlja dominaciju, mentalnu snagu i nasljeđe. No što se događa kada se pobjednički DNK prebaci iz NBA arene u svijet u kojem vladaju laž, manipulacija i izdaja?
Sin Michaela Jordana, Marcus Jordan, odlučio je testirati svoje granice ulaskom u psihološki reality spektakl 'Traitors SAD' – čija druga sezona kreće na platformi Voyo, donoseći još više intriga, saveza i spektakularnih preokreta.
Iz očeve sjene u škotski dvorac pun intriga
Marcus Jordan odavno je odlučio da neće živjeti isključivo od prezimena koje nosi. Iako je igrao sveučilišnu košarku, vlastiti identitet izgradio je kroz poduzetništvo – osnivač je luksuznog butika tenisica Trophy Room, inspiriranog očevom legendarnom karijerom.
Ipak, u fokus javnosti ponovno dolazi zbog veze s Larsom Pippen, bivšom suprugom Scottieja Pippena, očevog legendarnog suigrača. Njihov ulazak u T'Traitors SAD' kao prvog natjecateljskog para odmah ih je pretvorio u metu.
U igri u kojoj je povjerenje najrjeđa valuta – dvoje ljudi koji si bezrezervno vjeruju predstavljaju prijetnju svima. Upravo takve dinamike gledatelje čekaju u novoj sezoni showa na Voyo, gdje će druga sezona donijeti još napetije psihološke obračune.
Globalni hit: Game show koji je zaludio svijet
Ako još niste gledali ovaj globalni hit – pripremite se na ovisnost. Traitors SAD snima se u spektakularnom škotskom dvorcu i temelji se na konceptu socijalne dedukcije. Natjecatelji su podijeljeni na:
- Vjerne (Faithful) – pokušavaju otkriti izdajnike
- Izdajice (Traitors) – potajno eliminiraju ostale
Svake noći netko 'nestane'. Svakog dana slijedi dramatično izbacivanje. Nitko nikome ne vjeruje. Savezi pucaju. Paranoja raste.
Marcus je u show ušao smireno, analitično i strateški – baš kako biste očekivali od sina Michaela Jordana. Brzo je stekao povjerenje ostalih natjecatelja. No u igri poput ove, reputacija 'poštenog igrača' može biti smrtonosna.
Hoće li prezime Jordan Marcusu donijeti dodatne bodove ili ga učiniti metom? Gledaj u novoj sezoni showa ‘Traitors SAD’ na platformi Voyo.