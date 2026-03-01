Pao helikopter u Keniji: Šestero mrtvih, među njima i političar
U nesreći su poginuli pilot, zastupnik i još četiri osobe
U helikopterskoj nesreći koja se dogodila u subotu na zapadu Kenije poginulo je šest osoba, među kojima i jedan zastupnik u parlamentu, potvrdili su policijski i vladini dužnosnici.
Nesreća se dogodila u okrugu Nandi, u regiji North Rift, a uzrok pada zasad nije poznat, piše Reuters.
Zapovjednik okružne policije Samuel Mukusi izjavio je za kenijsku televizijsku postaju Citizen TV da su u nesreći poginuli pilot, zastupnik i još četiri osobe.
Predsjednik William Ruto kasnije je na društvenoj mreži X objavio da je riječ o zastupniku Johani Ng'enu iz izborne jedinice Emurua Dikirr.
"Naše su misli i molitve uz njegovu obitelj, prijatelje, stanovnike Emurua Dikirr te sve žrtve i obitelji pogođene padom helikoptera u Mosopu, u okrugu Nandi", napisao je Ruto. Identiteti ostalih putnika još nisu objavljeni.