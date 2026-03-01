Nije se snašao u Dinamu, a sada je zabio gol karijere o kojem bruji cijela Njemačka

Prošlog ljeta stigao je u Zagreb s velikim očekivanjima, ali njegova epizoda u Maksimiru trajala je kraće nego što su mnogi predviđali. Danas, nekoliko mjeseci kasnije, Dejan Ljubičić ponovno je u središtu pozornosti i to zbog pogotka koji vrijedi pogledati više puta.

Ljubičić je u Dinamo došao kao ozbiljno pojačanje u veznom redu, s idejom da nadomjesti odlaske ključnih igrača i unese novu energiju u momčad. Ipak, stvari se nisu razvile prema planu. Već nakon pola godine napustio je klub i vratio se u Njemačku, gdje je novu priliku dobio u Schalkeu, velikanu koji pokušava izboriti povratak u elitni rang.

Schalke ove sezone vodi napetu borbu za vrh 2. Bundeslige. Nakon dvije vezane pobjede, gostovali su kod posljednjeplasiranog Fürtha i upali u neočekivane probleme. Domaćin je poveo već u 12. minuti preko Dennisa Srbenyja, dok su gosti iz Gelsenkirchena djelovali bezidejno. Edin Džeko bio je odsječen i bez pravog učinka, no trener Miron Muslić zadržao ga je na terenu.

Ključan trenutak dogodio se u 67. minuti, kada je VAR poništio drugi pogodak Srbenyja. Taj detalj kao da je probudio Schalke, koji je potom preuzeo inicijativu i krenuo odlučnije prema suparničkom golu.

Nagrada je stigla u 75. minuti. Ljubičić je silovitim udarcem s distance pogodio mrežu i postigao pravi eurogol za izjednačenje. Bio je to njegov drugi pogodak otkako je stigao u klub, ali bez sumnje i najatraktivniji dosad. Njegov pogodak pogledaj OVDJE Schalke je tako izvukao vrijedan bod i ostao na vrhu ljestvice s 47 bodova. Paderborn mu puše za vratom s 46, dok Darmstadt, Elversberg i Hannover imaju po 45.

Već sada je jasno da nas do kraja sezone čeka dramatična borba za prva dva mjesta koja vode izravno u Bundesligu, dok trećeplasiranog očekuje dodatni kvalifikacijski okršaj. Schalke u sljedećem kolu na svom stadionu dočekuje Arminiju Bielefeld i traži novu pobjedu u utrci koja postaje sve napetija.

