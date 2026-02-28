Dobiva li Hrvatska novog Ivana Klasnića? 'Sličan je meni, a u jednom i bolji'

Dobiva li Hrvatska novog Ivana Klasnića? Karlo Šimić (18) igra za U19 momčad Wolfsburga i hrvatske nogometne reprezentacije i ono što radi na terenu, kako igra ove sezone, potvrđuje tu konstataciju i pitanje. Karlo Šimić je jedan od najvećih hrvatskih talenata te generacije. Ove sezone niti jedan hrvatski napadač nije u takvoj formi kao on. Karlo Šimić je za Wolfsburg zabio 15 golova u 16 utakmica, a u kvalifikacijama za U19 Euro za Hrvatsku je postigao tri gola u devet nastupa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dominira

U kvalifikacijskoj utakmici između Hrvatske i Srbije (pobjeda Hrvatske u Rudešu 4-1) 18. studenog prošle godine odigrao je Karlo Šimić sjajnu utakmicu, namjestio je gol i bacio u sjenu mladog Vasilija Kostova koji igra za Crvenu Zvezdu i koji sad već sa 17 godina vrijedi, prema Transfermarktu, 10 milijuna eura. Karlo Šimić ove sezone dominira i svojim stilom igre jako podsjeća na Ivana Klasnića. Lijevom nogometom igra isto kao što je Ivan igrao, počeo je karijeru u St. Pauliju isto kao i Ivan. Ima nogometni instinkt i osjećaj za gol poput legendarnog Killera. Stručnjaci koji ga bolje poznaju i koji su bolje upoznati s njegovim nogometnim kvalitetama govore kako mu je samo nebo granica i kako će biti strašan igrač...

O karijeri Karla Šimića brinu se menadžeri Ivan Klasnić, proslavljeni bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, a uz njega tu je Maks Kovačević.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Okrenuli smo broj Ivana Klasnića koji o Karlu Šimiću govori:

'Karlo Šimić je moj nasljednik'

"Karlo Šimić je moj nasljednik i to kad kažem stvarno nije niti floskula niti tvrdnja bez pokrića. Nego, upravo suprotno. Ova moja tvrdnja itekako ima pokriće. Neki će sad reći evo ga, hvali igrača kojeg vodi, ali to nije zbog toga nego jer je Karlo stvarno veliki talent", počinje svoju priču za Net.hr Ivan Klasnić.

"Po svemu mi je sličan. Karlo se rodio u Hamburgu kao i ja, otišao u Wolfsburg i sa 14 ili 15 godina potpisao ugovor s Wolfsburgom. Karlo sad igra u juniorima Wolfsburga, jer U19 selekcija je, u biti, juniorski staž. Ono što Karlo trenutno pokazuje je stvarno izniman talent i osjećaj za nogomet. Golovi, asistencije, ma ne, prava je špica i igrač za budućnost".

'Ne treba Karlu raditi pritisak'

Znači, Hrvatska dobiva novog Ivana Klasnića?

"Nadam se, vjerujem u to, ali jednu stvar bio htio naglasiti. Karlo Šimić je Karlo Šimić, a Ivan Klasnić je Ivan Klasnić. Pustimo Ivana Klasnića, on je već odavno završio nogometnu karijeru i zatvorio igračko poglavlje, a Karlovo igračko poglavlje tek počinje. Karlu ne treba raditi pritisak oko nasljednika Ivana Klasnića jer to može štetiti tako mladom nogometašu poput njega, iako je on jak u glavi. Ali da, Karlo isto igra lijevom kao što sam i ja igrao, sliči po nogometnim karakteristikama na mene i po tome što Karlo nije prava špica, nego povućena. Može igrati iza špice, a ja sam isto bio takav igrač. Počeo je u St. Pauliju gdje sam i ja počeo, rodio se u Hamburgu istio kao i ja. Ima dosta stvari za koje se može reći da Karlo sliči na mene. No, u jednom je Karlo bolji od mene. Više trči od mene i brži je nego što sam ja bio u toj dobi", izjavio je Ivan Klasnić.

Foto: Privatna arhiva. Karlo Šimić i Maks Kovačević na slici

Na čemu Karlo Šimić još mora raditi da bi bio bolji?

"Mora popraviti igru glavom, tu još ima prostora za napredak. Ali, lijeva noga mu je TOP, a uz to i s desnom može igrati. Uvijek kažem da za uspjeti u nogometu i postati kvalitetan seniorski igrač je potrebno imati i sreće, ne samo u sportu nego i u životu. Vidjet ćemo što će biti s njim".

Kako to da takav talent prolazi ispod radara medija?

'Karlo je jak u glavi'

"Ne bih znao, ali da vam budem iskren, možda i bolje."

Zašto? Da ga ne bi ponijelo i da se Karlo možda ne bi umislio?

"Ma neće. Jak je u glavi, posvećen je nogometu i mi smo na pravom putu".

Ivane, kako zdravlje?

"Baš sam jučer dobio gripu. Kašljem, imam temperaturu, curi mi nos, ali što je to u odnosu na ono što sam prošao. Općenito, sve je u redu i ne mogu se i ne želim žaliti", završio je Ivan Klasnić.

Nakon Ivana Klasnića, razgovaramo s Maksom Kovačevićem. Maks Kovačević naglašava da je rijetkost pronaći igrače poput Karla, koji u svojim mladim godinama tako zabijaju, posjeduju takav osjećaj za gol i igru i to na visokom U19 nivou.

"Ono što Karla čini još posebnijim je njegov stil igre i čvrstina na terenu. Šimić je izuzetno svestran igrač, sposoban pokriti više pozicija. Od centralne špice do povučenog napadača, a opasan je i na krilu", govori nam Maks Kovačević.

Koje su najveće zamke sad u njegovom godištu i selekciji?

"Nekako se uvijek to zdravlje gura u prvi plan. Ozljede, iako Karlo nije sklon ozljedama i nije imao ozbiljniju ozljedu, između ostalog i jer puno radi na sebi i na preventivi. Ako ostane zdrav, sigurno će Karlo doći do punog izražaja, jer osim svojih nogometnih kvaliteta, uči i upija od jednog od najvećih napadača koje je Hrvatska ikad dala."

Ivan Klasnić mu nije samo menadžer, nego i mentor. Karlo Šimić uči od Ivana i gleda ga velikim očima. I ono što je bitno za naglasiti je da Karlo Šimić nevjerojatno brzo uči, shvaća detalje. Ne treba mu puno objašnjavati, njemu je nogomet u krvi. Rođen je za velike stvari i nadamo se kako će se nastaviti razvijati u dobrom smjeru. Maks Kovačević za Net.hr.

Da, Ivan Klasnić je bio veliki napadač, stvarno je...

Foto: Privatna arhiva. Karlo Šimić i Maks Kovačević na slici

Ima li Karlo Šimić potporu i ostalih čimbenika bitnih za razvoj kao što je, primjerice, okolina?

"Naravno. Zdrava mu je okolina. Ima potporu obitelji i svih. Obitelj je jako bitna za svakog mladog nogometaša, zdrava okolina isto tako. Uz to, Ivan Klasnić je uvijek tu uz njega. Ako ostane čvrsto na zemlji i nastavi raditi s istim entuzijazmom i žarom, nema sumnje da će njegov talent i rad donijeti velike rezultate. Ivan Klasnić ne govori bez veze da u njemu vidi svog nasljednika", zaključio je Maks Kovačević.

