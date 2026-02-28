Najbolji skijaš današnjice vratio se pobjedničkim stazama nakon 'slabijeg' izdanja na Igrama
Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.
Nakon što na ZOI nije uspio osvojiti zlato, švicarski skijaš Marco Odermatt vratio se pobjedničkim navikama osvojivši spust Svjetskog kupa u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu.
Na čuvenom Kandaharu u Bavarskim Alpama, Odermatt je prošao stazu od 3300 metara i 920 metara vertikalnog pada za 1 minutu i 47.57 sekundi. Završio je ispred svojih sunarodnjaka Alexisa Monneya (+0.04) i Stefana Rogentina (+0.21).
Ova pobjeda za Odermatta dolazi kao utješna nagrada nakon Olimpijskih igara koje su završile s tri medalje, ali bez zlata, te razočaravajućim četvrtim mjestom u spustu.
Dominantna sila u alpskom skijanju od 2022., Odermatt se približio petom uzastopnom ilušnom naslovu Svjetskog kupa, s vodstvom od čak 687 bodova i 900 bodova dostupnih s devet preostalih utrka u sezoni.
Također bi trebao osigurati treći uzastopni Kristalni globus u spustu, jer ima prednost od 175 bodova ispred von Allmena s još dvije utrke spusta zakazane u Courchevelu i Kvitfjellu.
