slavio u njemačkoj /

Najbolji skijaš današnjice vratio se pobjedničkim stazama nakon 'slabijeg' izdanja na Igrama

Najbolji skijaš današnjice vratio se pobjedničkim stazama nakon 'slabijeg' izdanja na Igrama
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.

28.2.2026.
14:27
Hina
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
 Nakon što na ZOI nije uspio osvojiti zlato, švicarski skijaš Marco Odermatt vratio se pobjedničkim navikama osvojivši spust Svjetskog kupa u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu

Na čuvenom Kandaharu u Bavarskim Alpama, Odermatt je prošao stazu od 3300 metara i 920 metara vertikalnog pada za 1 minutu i 47.57 sekundi. Završio je ispred svojih sunarodnjaka Alexisa Monneya (+0.04) i Stefana Rogentina (+0.21).

Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.

Ova pobjeda za Odermatta dolazi kao utješna nagrada nakon Olimpijskih igara koje su završile s tri medalje, ali bez zlata, te razočaravajućim četvrtim mjestom u spustu.

Dominantna sila u alpskom skijanju od 2022., Odermatt se približio petom uzastopnom ilušnom naslovu Svjetskog kupa, s vodstvom od čak 687 bodova i 900 bodova dostupnih s devet preostalih utrka u sezoni.

Također bi trebao osigurati treći uzastopni Kristalni globus u spustu, jer ima prednost od 175 bodova ispred von Allmena s još dvije utrke spusta zakazane u Courchevelu i Kvitfjellu.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'

